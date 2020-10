Ynvisible liefert im Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellte gedruckte Anzeigetafeln an Pickletech

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“) (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) meldet die erste kommerzielle Lieferung vollständig angepasster, im Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellter gedruckter Segmentanzeigen an Pickletech, LLC, ein Technologieunternehmen, das tragbare Anzeigetafeln für Pickleball-Turniere und -Veranstaltungen bereitstellt. Eine firmeneigene mobile App dient als Fernsteuerung für die gut sichtbare Anzeige für den Innen- und Außeneinsatz. Mit der erfolgreichen Lieferung an Pickletech aus der Produktionsstätte von Ynvisible in Linköping (Schweden) wurde der bislang größte Produktionsauftrag von im Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellten Displays gemessen an der Größe erteilt.

