bonprix startet positiv in das zweite Geschäftshalbjahr (FOTO) Hamburg (ots) - Nach einem sehr herausfordernden ersten Geschäftshalbjahr 2020/21* verzeichnet das internationale Modeunternehmen bonprix (https://u706114 6.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUZY7v2WqV9QQLVkEuEpTIi8-3Dd RpG_onDgAkKnGiBJH36DjghaxBX-2BJoNqLr6H5RbFAbVwGx3JxJ9cTE6zIyGV3LnJwJ4cRVeUYxELEe K5a0G1SsswspV6f1EOs7TsbKnKVklCPo60hK2CXSCbFZZsxwJwi9inMtttiZK3yC1u2TUy7mUtQDovrq ieKNq8PmXXG1ki3Pib4pu0UOggQDTv8DfYt9hrTWcFPpLwkiy7-2BbhtR-2BXIgjy1zOo-2FDmpi1bfw UIf5dYxyCZlH7kqIp6r3B-2FEJrFJ5DPNDc8nbbsoQnsR47EZU34OPfHRGWzEfWgQGKobvY4fskzRGk- 2F6SUoxkCXN0o4YWJcHLJ-2F0ZR-2Bb9jicgLYZMhIzpgmBZ-2FCBNOqvhgE-2By87g-3D) aktuell eine erfreuliche Umsatzentwicklung. Die durch die globale Corona-Pandemie bedingten Umsatzeinbrüche im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres werden bereits seit Juni zunehmend kompensiert. So konnte das Unternehmen der Otto Group dank erfolgreicher strategischer Steuerung des Markt- und Sortimentsportfolios auch unter den schwierigen Bedingungen der vergangenen Monate insbesondere im Textilsektor das erste Geschäftshalbjahr mit einem Umsatzrückgang von 3,6 Prozent bei abgesicherter positiver Rendite nur leicht unter Vorjahr beenden. Der September, der erste Monat des zweiten Geschäftshalbjahres, wurde mit zweistelligen Zuwächsen im Inland und in mehreren internationalen Märkten insgesamt sehr gut abgeschlossen und untermauert den Aufwärtstrend.



"Kurz nach Start des Geschäftsjahres 2020/21 wurden wir, wie der gesamte Markt, mit großen Herausforderungen konfrontiert. Durch die globale Corona-Pandemie kam es in einigen Ländern zu starken Nachfrage- und Umsatzeinbrüchen, vor allem in den Monaten März und April. Die Modebranche war davon besonders betroffen. Durch eine Vielzahl vertrieblicher Sofortmaßnahmen und veränderte Services konnten wir diesen Rückgang mit positiven Effekten kompensieren und zahlreiche neue Kund*innen von bonprix überzeugen. Unterstützend wirkte dabei die aktuelle, spürbare Verschiebung vom Offline- zum Online-Shopping", kommentiert Dr. Kai Heck, verantwortlicher Geschäftsführer bei bonprix für den Finanzbereich, die aktuellen Geschäftsergebnisse.