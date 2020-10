Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Die Abschaffung der 100-Prozent-Garantie ist eher eine psychologische Hürde fürpotentielle Neukunden als eine ökonomische", erläutert Sebastian Ewy, SeniorAnalyst des Deutschen Finanz-Service Instituts. "Denn auch bei einervollständigen Beitragsgarantie müssen die Kunden bei Laufzeiten von 30 Jahrenund mehr im schlimmsten Fall erhebliche Kaufkraftverluste verkraften."Dafür sind bei abgesenkten Garantien deutlich höhere Renditen möglich -insbesondere bei Index-Policen oder bei fondsgebundenen Lebensversicherungen.Bei Letzteren trägt der Kunde schon immer den größten Teil desKapitalmarktrisikos. Je nach Police kann dieses sogar ganz bei ihm liegen. Dafürkönnen Fondsgebundene Lebensversicherungen den Kunden auch in Niedrigzinszeitengute Renditen bieten.Doch gerade, wenn den Versicherern der Wind kräftig ins Gesicht bläst, ist esfür Kunden wichtig zu wissen, ob "ihr" Versicherer diese Widrigkeitenunbeschadet überstehen dürfte. Der ein oder andere Versicherer könnte in dennächsten Jahren in durchaus ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Denn in derVergangenheit - als sogar klassische kapitalbildende Lebensversicherungen nochhohe Renditen abwarfen - garantierten die Versicherer über die gesamte Laufzeitder Policen bis zu 4,0 Prozent Rendite auf das angelegte Kapital. Zwar dürfendie Versicherer seit 2017 maximal noch 0,9 Prozent garantieren, doch müssenviele Altverträge mit hohen Garantiezinsen bedienen. Je länger die