Jim Beam lanciert 'Lineage' - eine gemeinsame Kreation von Vater und Sohn

Frankfort, Ky. (ots/PRNewswire) - Jim Beam® Bourbon, die Nummer eins unter den

weltweit verkauften Bourbon-Whiskys, hat die Einführung von Lineage angekündigt

- eines gebündelten Premium-Produkts, das von Fred Noe, dem Meisterbrenner der

Beam-Familie in der siebten Generation, und seinem Sohn Freddie erschaffen

wurde.



Der einzigartige Whisky wird Anfang 2021 im weltweiten Reiseeinzelhandel für 250

US-Dollar (USD) erhältlich sein. Lineage, der acht Generationen Kompetenz,

Wissen und Neugier in sich vereint, ist der erste Bourbon aus dem Portfolio von

Jim Beam, der den Namen von Freddie trägt.





Seit 2004 in angekohlten Weißeichenfässern im Lagerhaus K gereift, ist derexquisite Bourbon 15 Jahre alt und hat das gleiche Mundgefühl, für das Jim Beambekannt ist. Mit dem perfekten Nachweis von 110 (55% ABV) weist der WhiskeyNoten von Gewürzen, Vanille und Karamell auf, die für ein ausgewogenes Finishsorgen. Die maßgefertigte Flasche trägt außerdem das ikonische Jim Beam-Siegel,an dem der Whisky sofort zu erkennen ist.Fred Noe erklärt: "Lineage stellt einen bedeutenden Moment in der Geschichte vonJim Beam dar. Es handelt sich nicht nur um eine Zusammenarbeit zwischen dersiebten und achten Generation von Destillateuren in unserer Familie, sondern umeine Mischung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft."Freddie Noe fügt hinzu: "Es macht mir wirklich Spaß, die Regeln zu brechen undneue, aufregende Expressionen zu kreieren. Daher war es mir eine Ehre, dieseneinzigartigen Whisky mit meinem Vater zu erschaffen - einen Whiskey, der sichvon allem unterscheidet, was es in der Bourbon-Welt gibt."Ed Stening, Head of Marketing Global Travel Retail bei Beam Suntory, erläutert:"Die gute Chemie zwischen Vater und Sohn ist unverkennbar und hat zur Schaffungeines wirklich einzigartigen Whiskys geführt. Die Förderung von Innovationen wiedieser im Reiseeinzelhandel ist für uns extrem wichtig und etwas, dem wir unsverpflichtet fühlen, wenn wir das Wachstum des Vertriebswegs sichern wollen."Über Beam Suntory Inc.Als weltweit führender Anbieter von Premium-Spirituosen inspiriert Beam Suntoryzum menschlichen Beisammensein. Beam Suntory wurde 2014 gegründet, indem derWeltmarktführer für Bourbon und der Pionier für japanischen Whisky zu einemneuen Unternehmen mit einem reichem Erbe, der Leidenschaft für Qualität, demInnovationsgeist und der Vision des Growing for Good zusammengeführt wurden.Beam Suntory hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, und ist eineTochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited. Für weitereInformationen über Beam Suntory, seine Marken und sein Engagement für sozialeVerantwortung besuchen Sie bitte http://www.beamsuntory.com/ undhttp://www.drinksmart.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317136/JB_Lineage_Bottle.jpgPressekontakt:Bsigtr@hopeandglorypr.com+44 (0)20 3588 9700Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149294/4740810OTS: Beam Suntory Inc.