Ein Jahr nach ihrem Start hat die Gemeinsame Initiative für die Kreislaufwirtschaft (https://www.eib.org/de/press/all/2019-191-eur-10-billion-to -support-the-circular-economy-in-the-eu) (JICE) bereits 2,7 Milliarden Euro für die langfristige Finanzierung von Projekten bereitgestellt, die den Übergang zur Kreislaufwirtschaft beschleunigen. Die Initiative wurde von den sechs größten Förderinstituten in der EU ins Leben gerufen. Sie will innerhalb von fünf Jahren (2019-2023) mindestens zehn Milliarden Euro an Investitionen in die Kreislaufwirtschaft finanzieren.



Mitglieder der Initiative sind die Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK - Polen), die Caisse des Dépôts-Gruppe (CDC - Frankreich), einschließlich der Bpifrance, die Cassa Depositi e Prestiti (CDP - Italien), die Europäische Investitionsbank (EIB), das Instituto de Crédito Oficial (ICO - Spanien) und die deutsche KfW.

Im vergangenen Jahr haben diese sechs Finanzierungsinstitute verschiedenste Projekte gefördert, etwa in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, Mobilität, Stadtentwicklung, Abfall- und Wasserwirtschaft. Die Projekte betreffen alle Stufen der Wertschöpfungskette und des Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen, vom Design bis zur Rückführung in den Kreislauf. Zuletzt wurden die folgenden Unternehmen und Projekte unterstützt:

- CREAPAPER (https://www.kfw.de/stories/economy/start-ups/creapaper-graspaper/) , ein deutsches Start-up-Unternehmen, das Papier auf Kreislaufbasis und innovative Verpackungen herstellt und damit neben Holz als Rohstoff einspart und den CO²-Ausstoß sowie den Wasserverbrauch erheblich senkt. - Vestiaire collective (https://presse.bpifrance.fr/vestiaire-collective-leve-59 -millions-deuros-pour-aider-sa-communaute-a-transformer-lindustrie-de-la-mode- pour-un-avenir-meilleurnbsp/) , ein Online-Marktplatz, auf dem mehr als neun Millionen Nutzerinnen und Nutzer gebrauchte Luxusmode kaufen oder verkaufen - Winnow (https://www.eib.org/en/press/all/2019-251-investment-plan-for-europe-s upport-to-improve-food-management-in-romania) , das Software- und Hardwarelösungen zur Reduzierung der Lebensmittelabfälle in Großküchen entwickelt