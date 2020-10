Berlin (ots) - Im September 2020 wurden mehr als 953.000 Jobs inseriert. Das

sind trotz wieder ansteigender Corona-Infektionszahlen die meisten

Stellenangebote seit März. Doch welche Fachkräfte werden derzeit besonders

nachgefragt? Der BAP Job-Navigator hat einen Blick auf die Top 10 Berufsgruppen

geworfen, in denen die meisten Jobangebote im September veröffentlicht wurden.

Besonders spannend: Wie hat sich das Ranking im Vergleich zum letzten Jahr

verändert? Unterscheidet sich das Angebot für Berufseinsteiger zu

Berufserfahrenen? Und: Wo schalten Personaldienstleister die meisten

Stellenangebote?



Bauwesen und Handwerk sowie Technische Berufe führen das Ranking an





Seite 2 ► Seite 1 von 2

22 Prozent aller Positionen (204.821 Jobs) und damit die meisten Angeboterichteten sich an Fachkräfte im Bau- und Handwerk. Den zweiten Platz der Top 10Berufsgruppen belegen die Technischen Berufe mit knapp 170.000 ausgeschriebenenStellen und somit 17,8 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Wie bereits in denvergangenen Jahren schrieben Personaldienstleister in diesen beiden Bereichendie meisten Stellen aus.Aber auch in der Nachwuchssuche sind beide Berufsgruppen vorne mit dabei.Teilweise, um noch offene Ausbildungsstellen im Jahr 2020 zu besetzen, aber auchschon im Hinblick auf den nächsten Ausbildungszyklus im Jahr 2021. Jeweils rund20.000 Ausbildungsstellen wurden im September für beide Berufsgruppenveröffentlicht.Gesundheitsbereich ist krisenfestDie Nachfrage nach Pflegefachkräften ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen,während in allen anderen Bereichen auf dem Arbeitsmarkt das Angebot an Jobsgesunken ist. Aus diesem Grund überholt der Gesundheitsbereich erstmalig denVertrieb und Verkauf im Top 10 Ranking und belegt den dritten Platz hinter demBau und Handwerk und den technischen Berufen. "Durch den demografischen Wandelund die Urbanisierung zeichnet sich schon seit Jahren ein Fachkräftemangel imGesundheits- und Pflegebereich ab. Die Corona-Pandemie hat die Situation in denletzten Monaten verschärft", erläutert Florian Swyter, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP) .Insgesamt wurden im September 137.107 Jobangebote im Bereich Gesundheit, Medizinund Soziales ausgeschrieben, etwas mehr als im Vorjahresmonat. 53 Prozent derJobangebote richteten sich an Pflegekräfte und Arzthelfer, während rund 14.000Jobs für Ärzte ausgeschrieben wurden. "13,6 Prozent aller Stellenangebote warenin diesem Bereich von Personalvermittlern und Zeitarbeitsfirmen ausgeschrieben.Noch vor einem Jahr lag der Anteil bei rund elf Prozent. Personaldienstleisterunterstützen somit verstärkt die Krankenhäuser, Arztpraxen und medizinische