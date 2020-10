PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an den europäischen Börsen bleiben in der Defensive. Weiter scheuten sie in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen wegen der Gefahr weiterer Lockdown-Maßnahmen das Risiko. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gab am am Donnerstagmittag um 0,61 Prozent auf 3161,24 Punkte nach, womit er auf den vierten Verlusttag in dieser Woche zusteuert. Zwischenzeitlich war er unter 3150 Punkten auf ein Tief seit etwa einem Monat abgerutscht.

Laut Analyst Neil Wilson von Markets.com zögern die Anleger nicht nur wegen der sich wieder zuspitzenden Pandemie, sondern auch wegen der politischen Situation in den USA. Er verwies auf die Vorwehen der im November anstehenden Präsidentschaftswahl, vor der sich Anleger nun wieder weniger Hoffnung auf ein schnelles neues Konjunkturpaket machten. Dem Experten zufolge wird sich nun bald entscheiden, ob Anleger nach dem Rücksetzer nach dem Motto "Buy-the-Dip" wieder zugreifen oder der Kursabschwung an Dynamik gewinnt.