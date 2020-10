HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich wird nach einer Erholung des Geschäfts zuversichtlicher für das laufende Jahr. Die Kundennachfrage belebe sich seit mehreren Wochen sukzessive, teilte das im SDax notierte Unternehmen überraschend am Mittwochabend mit. Deshalb seien im Restjahr höhere Umsätze zu erwarten als zunächst gedacht. Zudem dürften sich die eingeleiteten Sparmaßnahmen weiter positiv im Ergebnis niederschlagen.

Der Aktienkurs kletterte am Vormittag in einem schwachen Umfeld auf den höchsten Kurs seit 2018. Der Kurs legte um fast 3 Prozent auf 35,47 Euro zu. Commerzbank-Analyst Sebastian Growe empfiehlt die Aktie genauso wie die von Wettbewerber Kion zum Kauf. Bei Jungheinrich sei die "Optimerungsstory" noch nicht ausgereizt, so Growe. Er bevorzugt jedoch die Aktie des Konkurrenten Kion. Denn das Unternehmen sei als Marktführer in der Warenlager-Automatisierung "eine Klasse für sich".