STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future bei 176,01 Prozentpunkten und erreichte am Dienstagvormittag sein bisheriges Wochenhoch bei 176,24 Prozentpunkten. Dann jedoch folgte ein Rückgang bis auf 175,34 Prozentpunkte. Bis Mittwochmittag erholt sich der Euro Bund-Future auf 175,81 Prozentpunkte. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,59%. In der Vorwoche lag die Rendite auf demselben Niveau. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel geringfügig auf -0,18%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,17%:

Anlegertrends

EnBW International Finance emittiert zehnjährige Anleihe Die Finanztochter der EnBW emittiert eine neue Euro-Anleihe (WKN A283UQ) mit Fälligkeit zum 19.10.2030. Das Emissionsvolumen umfasst 500 Millionen Euro. Der Nominalzinssatz beträgt 0,25%. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 19.10.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit liegt bei 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für EnBW International Finance ein A- Rating. Die Anleihe ist durch den Emittenten vorzeitig kündbar.