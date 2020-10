Der Deutsche Logistik-Preis 2020 geht an dm-drogerie markt / Vorbildliche Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit (FOTO)

Berlin (ots) - Für das Projekt "Integrativ. Intelligent. Automatisiert."

zeichnet die Bundesvereinigung Logistik (BVL) in diesem Jahr das

Einzelhandelsunternehmen dm-drogerie markt mit dem Deutschen Logistik-Preis aus.



dm stand - und steht - vor einer Vielzahl von Herausforderungen: In den

Innenstädten sinkt die Kundenfrequenz, der Wettbewerb ist intensiv. Konsumtrends

entwickeln sich immer schneller, während die logistischen Kapazitäten von dm

durch ein vorangegangenes starkes Wachstum knapper sind. "Mit unserem Projekt

konnten wir einen wesentlichen logistischen Beitrag zur Bewältigung dieser

Herausforderungen leisten", erklärt Eike-Niklas Jung, Bereichsleiter Technik bei

dm.





Und so sieht die Lösung aus: In einem strategischen Netzwerkanalyse- undPlanungsprozess fiel zunächst die Entscheidung für einen weiteren - und damitzwölften - dm-Verteilstandort in Deutschland, um das anhaltende Mengenwachstumzu bewältigen. Hintergrund: Im Jahr 2019 sorgten etwa 3.700 Menschen in derdm-Logistik und bei einem Dienstleister für insgesamt 270.000Filialanlieferungen mit insgesamt 3,5 Millionen Paletten, auf denen 540Millionen Kommissioniereinheiten gepackt waren. "In der Netzwerkplanung habenwir ermittelt, dass der neue Standort idealerweise westlich von Berlin liegensollte, um von dort aus unsere dm-Märkte von Nordbayern bis an die Ostsee zubeliefern", erläutert Dr. Michael Sternbeck, dm-BereichsverantwortlicherLogistikmanagement Filiale. Die Wahl fiel schließlich auf ein Grundstück imGüterverkehrszentrum der brandenburgischen Gemeinde Wustermark vor den TorenBerlins.Doch das Projekt umfasste weit mehr als den Bau eines neuen Logistikgebäudes.Gleichzeitig entwickelten die Logistiker auch eine innovative logistischeInfrastruktur. In deren Zentrum stehen digitale Filial-Zwillinge für jedeneinzelnen Markt. Dazu wurden alle mehr als 2.000 dm-Märkte mit ihrer jeweiligenRegalarchitektur und den individuellen Artikelplatzierungen digitalisiert. Derdigitale Zwilling bildet die Grundlage dafür, die Artikel auf denWareneingangspaletten aus Wustermark intelligent zu kombinieren - und so dieFiliallogistik beim Einräumen der Produkte wesentlich zu erleichtern.Dazu hat der stark automatisierte intralogistische Bereitstellungsprozess inWustermark die Aufgabe, die auf sortenreinen Originalpaletten eintreffendenArtikel für die sieben Kommissionierroboter so aufzureihen und diesenanzudienen, wie sie für den physischen Bau der Filial-Mischpaletten benötigtwerden. Gleichzeitig wurden die Mitarbeiter in den dm-Märkten mit 30.000Smartphones ausgestattet, die ihnen beispielsweise jetzt helfen, die Laufwegezum Befüllen der Regale zu optimieren. Wir haben die Themen Digitalisierung und