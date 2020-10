Wissenschaftspreis Logistik für Dr. Felix Weidinger / Die Arbeit entstand an der Friedrich-Schiller-Universität Jena am Institut von Prof. Dr. Nils Boysen (FOTO)

Berlin (ots) - Berlin. Dr. Felix Weidinger erhält den Wissenschaftspreis

Logistik 2020 der Bundesvereinigung Logistik. Ausgezeichnet wird er für seine

Dissertation "E-Commerce Warehousing - Order Fulfillment in Modern Retailing".



In seiner Arbeit gibt Felix Weidinger einen Überblick über bereits etablierte

E-Commerce Lagerhaltungssysteme und stellt Lösungsverfahren und

Entscheidungsunterstützung für neuartige Planungsprobleme zur Verfügung. Zum

Hintergrund: Der Online-Handel ist im Wachstum begriffen - mit neuen Spielregeln

und Kundenanforderungen. Dabei wird die Lücke zwischen traditionellen

Lagerhaltungssystemen und gewandelten Aufgaben zunehmend größer. Im Lager

entscheidet sich häufig, welche E-Commerce-Händler mit immer neuen

Serviceangeboten ihre Marktposition im umkämpften Onlinehandel behaupten können.

So wird beispielsweise durch die Etablierung von Premiumversandprogrammen, mit

einer zugesicherten Lieferung am nächsten oder gar am selben Tag, der zeitliche

Druck auf die Kommissionierung von Kundenbestellungen massiv verstärkt.

Außerordentlich hohe zeitliche Restriktionen sind häufig in den Warengruppen

Lebensmittel und Haushaltsartikel zu beobachten, in denen die

Onlineversandhändler unmittelbar mit einem dichten Netz an Filialen stationärer

Einzelhändler konkurrieren.







Lagerhaltungssysteme adaptieren traditionelle Systeme durch Reorganisation

kritischer Prozesse oder nutzen hardwarebasierte Innovationen, um Engpässe zu

beseitigen. Diese neue Generation von Lagerhaltungssystemen umfasst eine

Vielzahl unterschiedlicher Lösungen, welche jeweils neue systemspezifische

Planungsprobleme aufweisen. Werden Prozesse umstrukturiert, kann es zu

Veränderungen grundlegender Annahmen kommen, sodass bewährte Lösungsansätze

nicht mehr anwendbar sind. Ferner können neue Planungsprobleme auftreten, welche

die optimale Aussteuerung neuer technischer Lösungen zum Ziel haben.



Weidinger leistet mit seiner Arbeit zunächst eine Systematisierung herkömmlicher

und neuer Lagertypen. Vor allem aber - und das ist die primäre wissenschaftliche

Leistung - entwickelt er leistungsfähige Optimierungsverfahren zur Lösung

konkreter, insbesondere operativer Problemstellungen. Auf Basis der Algorithmen

kann eine konkrete Unterstützung für das Management von modernen

Distributionszentren geleistet werden.



"In knapp über drei Jahren ist eine bemerkenswerte Arbeit entstanden", so Prof.

Dr. Nils Boysen, der Felix Weidingers Dissertation am Lehrstuhl für Allgemeine

Betriebswirtschaftslehre/Operations Management der Wirtschaftswissenschaftlichen

Fakultät an der Universität Jena begleitet hat. "Sie zeichnet sich durch ihr

breites methodisches Spektrum, die innovativen Problemstellungen, die sicher

beherrschten Methoden der mathematischen Optimierung sowie die systematisch

belegten und praxistauglichen Handlungsempfehlungen aus", so Boysen.



Prof. Wolfgang Kersten, Institutsleiter, Institut für Logistik und

Unternehmensführung, Technische Universität Hamburg, und Juryvorsitzender des

Wissenschaftspreises Logistik urteilte: "Diese griffige Arbeit auf hohem

wissenschaftlichem Niveau und mit starkem Praxisbezug hat die Jury überzeugt.

Sie ist publikationsbasiert, also im sog. kumulativen Verfahren entstanden.

Hauptbestandteil sind sechs Fachartikel, die von A- und B-Journals angenommen

worden sind. Der Vortrag von Herrn Weidinger in der Finalrunde war ein

Vergnügen."



Im Finale, das am 8. Oktober im Rahmen einer Online-Konferenz stattfand, setzte

sich Weidinger gegen Dr. Konstantin Kloos (Würzburg), Dr. Michael Scholz

(Erlangen/Nürnberg) und Dr. Tobias Staab (München) durch. Die Arbeiten dieser

Finalisten beschäftigen sich mit der Zuordnungsplanung in Vertriebshierarchien,

einem Intralogistics Execution System mit integrierten autonomen,

servicebasierten Transportentitäten sowie einer Planungsmethode für manuell

bediente Lagersysteme mit mehreren Lagerbereichen.



Der Wissenschaftspreis Logistik ist mit ist mit jeweils Euro 5.000 für den

Preisträger und das betreuende Institut dotiert. Er wurde auch in diesem Jahr

durch die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,

gesponsert.



