Nürnberg (ots) - Das ist der absolute Rekord in den NORMA-Regalen! Noch nie gab

es eine größere Auswahl an veganen Lebensmitteln als im Oktober. Der Nürnberger

Lebensmittel-Discounter hat sein Vegan-Sortiment auf mehr als 260 Produkte

erweitert. Damit ist NORMA für Veganer aber auch für Vegetarier und Flexitarier

eine Top-Anlaufstelle. Frei nach dem Motto: "Vegan kaufen, vegan essen, gesund

leben" wird die Erweiterung des Angebots seit Jahren kontinuierlich fortgesetzt

und ist längst nicht am Ende. Das gelbe V-Label, das auf allen veganen Produkten

zum Einsatz kommt, erleichtert Kundinnen und Kunden dabei den richtigen Griff

ins NORMA-Regal.



NORMA unterstützt alternative Ernährungsweisen





Das Nachfrageverhalten vieler Kundinnen und Kunden hat sich in den vergangenenJahren deutlich hin zu einer eher gesunden, umwelt- und tierwohlfreundlichenErnährung gewandelt. NORMA hat diesen Trend frühzeitig erkannt und entwickeltdas Sortiment in diese Richtung daher stetig weiter. Die NORMA-Kundinnen undKunden haben künftig also noch mehr die Qual der Wahl.Mit mittlerweile mehr als 260 Artikeln ohne tierische Inhalte, hat sich NORMAzum Lebensmittel-Discounter für Veganer gewandelt. Das Unternehmen achtet beider Auswahl neuer Produkte darauf, neben der veganen auch anderenErnährungsweisen gerecht zu werden. So bieten die Nürnberger zusätzlich mehr als200 laktosefreie, 154 glutenfreie und 169 gentechnikfreie Artikel dauerhaft an.Abgerundet wird das nachhaltige Sortiment für alle Speise-Vorlieben von den mehrals 170 Bio-Artikeln, die ebenfalls zur Auswahl stehen. Alleine dieNORMA-Eigenmarke BIO SONNE überzeugt Kundinnen und Kunden sowie Kritiker seitJahren. Zuletzt gewann NORMA für sein Bio-Sortiment 251 Medaillen beim großenBio-Qualitätstest der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).Kein anderes Handelsunternehmen erhielt annähernd so viele Auszeichnungen -zusammen mit dem Rekord-Angebot an veganen Produkten macht das NORMA zum Bestendeutschen Bio- und Vegan-Händler.ZEROMEAT sorgt für Rekord und Variation auf dem TellerDie Rekordmarke von 260 Vegan-Produkten wurde geknackt, nachdem NORMA seinfleischloses ZEROMEAT-Sortiment erweitert hat. Die Lebensmittel ausErbsenprotein kommen neuerdings in drei weiteren Formen und zusätzlichenGeschmacksrichtungen daher. "Vegetarisches Pulled", "Vegetarische Burger" und"Veganes Kebab" ergänzen das bereits erhältliche fleischlose Hack imNORMA-Kühlregal. Die fleischlosen Alternativen - wie beispielsweise von ZEROMEAT- bringen Vielfalt auf den Teller und sind zugleich nachhaltig.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.