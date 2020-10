FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Gewinnsprung im dritten Quartal und endlich wieder ein Ausblick von Adva Optical haben die Anleger am Donnerstag angelockt. Die Aktien des Telekomausrüsters setzten sich am Morgen mit einem Kursplus von zeitweise mehr als neun Prozent auf 6,78 Euro an die Spitze im Nebenwerteindex SDax , zuletzt notierten sie nur knapp darunter.

Nach ihrem jüngsten Rücksetzer war dies ein Befreiungsschlag für die Papiere, die damit dicht an das Zwischenhoch von Mitte September heranrückten. Gleichzeitig ließen sie die 200-Tage-Linien hinter sich und kehrten an ihre mittelfristige 50-Tage-Trendlinie zurück. Zuletzt war das Papier noch mehrfach am Widerstand bei 6,50 Euro gescheitert.