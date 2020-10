Sonderpreis "Digitalisierung der Logistik" für die Volkswagen Konzernlogistik / Sehen lernen im Zeitalter der Digitalisierung

Berlin (ots) - Neben dem Deutschen Logistik-Preis 2020 verleiht die BVL indiesem Jahr einen Sonderpreis "Digitalisierung der Logistik". Preisträger istdie Volkswagen Konzernlogistik für ihr Programm "Digitaler Blick".Die Einreichung war ungewöhnlich. Nicht mit einem operativen Logistikprojekt,sondern mit einer mehrstufigen internen Kampagne für eine stärker digitalisierteArbeit ging die Volkswagen Konzernlogistik in das Rennen um den DeutschenLogistik-Preis 2020. Ausgangspunkt des Change-Programms war die Erkenntnis: Derreine Wissensaufbau in Sachen Digitalisierung reicht nicht aus. Damit dieMitarbeiter eine aktive Rolle in der digitalen Transformation übernehmen können,sind Aufgeschlossenheit und eine positive Einstellung gegenüber Veränderungenerforderlich - ein digitales Mindset.

Der Vorstand der BVL folgte der Empfehlung der Jury des DeutschenLogistik-Preises, die lautete: "Das Mitarbeiter-mitnehmende, hoch motivierendeKonzept der Volkswagen Konzernlogistik, Expertise und Digitalisierungzusammenzubringen, verdient eine Auszeichnung: einen "SonderpreisDigitalisierung der Logistik", der eine starke Signalwirkung an andereUnternehmen aller Branchen aussendet."2018 wurde in der Volkswagen Konzernlogistik unter dem Titel "Digitaler Blick"ein umfangreiches Qualifizierungs-, Sensibilisierungs- und Kulturprogramm mitverschiedenen Angeboten und Veranstaltungen für die Konzernlogistiker ins Lebengerufen. "So wie ein Fotograf mit einem fotografischen Blick ein gutes Motiverkennt, brauchen unsere Mitarbeiter den digitalen Blick. Um digitaleEntwicklungspotenziale für den eigenen Arbeits- und Fachprozess zuidentifizieren und nutzen zu können, brauchen sie neben Hintergrundwissen undPraxiserfahrung auch eine offene Einstellung gegenüber der Digitalisierung",betont Thomas Zernechel, Geschäftsführer der Volkswagen Konzernlogistik.Das Programm ermöglichte zunächst allen Mitarbeitern einen Einstieg in dieAuseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung. Auf eine spezielleKommunikationskampagne ("Diese Digitalisierung? Das machen doch die anderen!")folgten eine Mitarbeiterversammlung, der Launch einer interaktiven Website,Live-Chats, spezielle Formate für Führungskräfte ("Trainshops"), Präsenzvorträgemit Skype-Übertragung sowie eine Vielzahl von digitalen Lernmöglichkeiten mit"ganz vielen kleinen, aber umso aufschlussreicheren Aha-Effekten". In jüngsterZeit sind weitere Angebote hinzugekommen, etwa ein Logistik-Campus-Podcast sowiezahlreiche Tutorials und Home-Office-Guides, wie etwa zu den Funktionalitätenvon Microsoft Teams oder des geschäftlichen iPhones. Das Angebot im Rahmen des