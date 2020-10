Trump oder Biden – so reagiert der Aktienmarkt

Die Monate vor der Wahl sind für die US-Märkte historisch gesehen weniger günstig. Seit 1922 waren mehr als die Hälfte der Dreimonatszeitäume vor den Wahlen negativ, was sich in den wichtigsten Indizes widerspiegelt. 2020 könnte jedoch seine eigenen Regeln aufstellen. Die COVID-19-Pandemie führte zu Verlusten, die höher waren als in der Weltwirtschaftskrise, und die Erholung führte dann zu einer der optimistischsten Entwicklungen in der Marktgeschichte. Darüber hinaus erreichten Technologieriesen wie Apple, Amazon und Microsoft nie zuvor gesehene Höchststände, was einige Analysten annehmen ließ, dass wir uns in einer Blase befinden.

Trump gegen Biden

Der Kandidat der Republikaner als auch der Kandidat der Demokraten sind gut bekannt. Auf der einen Seite steht der Amtsinhaber Donald Trump, in dessen Amtszeit eine der größten Marktrallys der Geschichte stattgefunden hat. Alle drei großen US-Indizes, DJ30, SPX500 und NASDAQ100, erreichten Allzeithochs in Trumps erster Amtszeit. Gleichzeitig ereignete in dieser Zeit auch der Ausbruch des Coronavirus, was zu einem der größten Rückgänge des BIP in der Geschichte der USA führte.

Auf der anderen Seite steht Joe Biden. Der Veteran mit einer 47 Jahre langen politischen Karriere ist vermutlich am besten als der frühere Vizepräsident von Präsident Obama bekannt. Auch wenn er in Sachen Beliebtheit kein Superstar wie der Präsident war, unter dem er diente, entwickelte sich Biden zum Favoriten der Wall Street, als er die Nominierung erhielt. Ein Grund dafür war, dass er sehr viel moderater ist als die Demokraten, die er im Vorwahlkampf besiegte: Elizabeth Warren und Bernie Sanders.

Auf die Vizepräsidenten kommt es an

Auch die Führungsmannschaft jedes Kandidaten spielt eine wichtige Rolle, wenn auch diesmal mehr auf der Seite der Demokraten. Trumps Vizepräsident Mike Pence ist ein bekannter Konservativer und seine Präsenz als Trumps Nummer zwei in diesem Wiederwahlaufgebot ist weniger von Bedeutung. Biden entschied sich jedoch für eine Kandidatin, die Stoff für Schlagzeilen bietet.