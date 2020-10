VAA-Hauptgeschäftsführer Gerhard Kronisch hält angesichts der ehrgeizigenKlimaziele Chinas und seiner derzeitigen Marktführerschaft bei vielenklimarelevanten Technologien den europäischen Weg letztlich für denerfolgversprechenden: "Ich bin überzeugt, dass am Ende der marktwirtschaftlicheWeg den größeren Fortschritt zur ökologischen Transformation schafft, weil erauf die unternehmerische Kraft jedes Einzelnen und damit auf den besten Motorfür Veränderungen setzt. Diese Veränderungen müssen innerhalb guterRahmenbedingungen erfolgen und die garantiert der Staat." Kronisch begrüßt, dassdie Europäische Kommission mit ihrem Green New Deal die Marktwirtschaft auf mehrNachhaltigkeit ausrichtet. Zudem verweist er auf die Aktivitäten zahlreicherUnternehmen in der chemischen Industrie, die jetzt auch Sozialkapital undNaturkapital in die Bilanzen einbeziehen wollen. Andere wiederum wollen dieKreislaufwirtschaft als gesamtgesellschaftliches Großprojekt realisieren. "Damitdas gelingt, müssen Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Industrie an einemStrang ziehen. Und der Staat ist gefordert, für ein gutes Ordnungsrecht zusorgen", so Kronisch.Die Führungskräfte Chemie sind organisiert im Verband angestellter Akademikerund leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V. (VAA). AlsBerufsverband und Akademikergewerkschaft vertritt der VAA die Interessen vonrund 30.000 Führungskräften aller Berufsgruppen in der chemisch-pharmazeutischenIndustrie. Zur firmenübergreifenden Branchenvertretung schließt der VAATarifverträge und führt einen intensiven Dialog mit den Sozialpartnern undweiteren Chemieverbänden.Ansprechpartner für Rückfragen:Klaus Bernhard Hofmann, Geschäftsführer Kommunikation & Pressesprecher, Tel:+49 221 160010, E-Mail: klaus.hofmann@vaa.de, www.vaa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/4740962OTS: VAA - Führungskräfte Chemie