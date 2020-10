DE30 hat den Durchbruch durch die 12.500-Punkte-Marke im Blick

++ Europäische Aktien versuchen sich vom Einbruch des heutigen Morgens zu erholen ++ DE30 bereitet sich auf einen Test bei der 12.500-Punkte-Marke vor ++ Berichten zufolge, bietet Uber 1,2 Milliarden Euro für die Mobilitätsplattform FreeNow von Daimler und BMW ++

Die europäischen Indizes fielen zu Beginn der heutigen Sitzung deutlich, konnten aber bereits einen großen Teil der Verluste wieder zurückgewinnen. Die Anleger sind nach wie vor verunsichert, ob es in den großen Wirtschaftsnationen wieder zu einer Rückkehr zu strengeren Lockdowns kommen wird. Die abschließende US-Präsidentschaftsdebatte, die über Nacht (3:00 Uhr deutscher Zeit) stattfinden wird, kann kurzfristig als Ablenkung dienen. Dennoch sind die Probleme im Zusammenhang mit dem Coronavirus (neue Rekordwerte sowie der Mangel an neuen Konjunkturpaketen) die Schlüsselfaktoren.

Der DE30 konnte einen Großteil, der in den ersten Stunden der heutigen Sitzung erlittenen Verluste, wieder zurückgewinnen. Der deutsche Index fiel und erreichte den Tiefstand von Ende September bei 12.340 Punkten. Seit dem Rückgang von heute Morgen hat er wieder über 100 Punkte aufgeholt. Der Index nähert sich einer mittelfristigen Preisspanne bei 12.500 Punkten, und ein Durchbruch darüber könnte die Aussichten für einen Bullenmarkt begünstigen. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten

Medienberichten zufolge, hat Uber Technologies 1,2 Milliarden Dollar für Free Now, ein von BMW (BMW.DE) und Daimler (DAI.DE) geführtes Fahrgemeinschaftsunternehmen, angeboten. Berichten zufolge, ist Daimler dazu bereit, die Hälfte seiner Anteile zu verkaufen, während BMW es vorziehen würde, Uber in das Joint Venture einzuladen, anstatt es an das US-Unternehmen zu verkaufen. Free Now ist der größte Konkurrent von Uber in den wichtigsten europäischen Städten, wie zum Beispiel London.

Monsanto, eine Tochtergesellschaft von Bayer (BAYN.DE), hat die finale Berufung vor dem französischen Gericht verloren. Der Fall betraf das versehentliche Einatmen von Monsantos Unkrautvernichtungsmittel durch einen französischen Landwirt. Der Landwirt sagte,dass das Unkrautvernichtungsmittel, das später vom französischen Markt verboten wurde, ihm neurologische Probleme bereitet habe. Ein Urteil könnte mehrere Betroffene dazu ermutigen, Schadensersatz von der Firma zu fordern.

Zalando (ZAL.DE) übernahm das in Zürich ansässige Software-Unternehmen Fision. Fision entwickelte eine Body-Scanning-App, die es Kunden ermöglicht zu sehen, ob ihnen ihre ausgewählten Kleidungsstücke passen würden, die Sie kaufen möchten. Finanzielle Einzelheiten der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Daimler (DAI.DE) fiel unter das Fibonacci-Retracement von 23,6% des jüngsten Aufwärtsimpulses. Die Aktie konnte den Rückgang bei der 200-Stunden-Linie (violette Linie) und dem Fibonacci-Retracement von 38,2% stoppen. Es folgte eine kräftige Aufwärtsbewegung. Daimler konnte jedoch den Widerstand bei dem oben genannten Fibonacci-Retracement von 23,6% nicht überwinden. Quelle: xStation 5

