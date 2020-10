Spitch gehört zu den Top 100 CyberTech 2020 / FinTech Global evaluiert jedes Jahr die wichtigsten Firmen für die internationale Finanzbranche

Frankfurt (ots) - Die Schweizer Spitch AG, Spezialist für

Sprachverarbeitungssysteme von der Stimmerkennung bis zur Künstlichen

Intelligenz, ist unter die Top 100 CyberTech Companies des Jahres 2020 gewählt

worden. Die von der Analysten-Denkfabrik FinTech Global veröffentlichte

Aufstellung der 100 innovativsten Hightech-Unternehmen für die internationale

Finanzbranche gilt als eine Krönung in der Branche. "Diese Unternehmen sollte

jede Finanzinstitution kennen, wenn es um die strategische Entwicklung ihrer

Informationssicherheit und Verbrechensbekämpfung geht", urteilt FinTech Global.



Die Analysten schreiben dazu: "Die 2020er-Liste benennt die Lösungsanbieter der

nächsten Generation, die die Zukunft der Informationssicherheit und

CyberTech-Branche bestimmen werden. Die Aufstellung unterstützt Führungskräfte

und Cybersecurity-Fachleute bei der Evaluierung, welche Technologielösungen

Marktpotenzial besitzen und wahrscheinlich mit Erfolg den nachhaltigsten

Einfluss auf die Branche haben werden." Weiter heißt es: "Unternehmen, die sich

platzieren konnten, erfahren eine immense Aufmerksamkeit bei den

Finanzdienstleistern. Viele wurden direkt von Banken und Finanzinstitutionen

kontaktiert, während andere eine größere Aufnahmebereitschaft bei potenziellen

Kunden erlebten, was zu neuen Partnerschaften, neuen Investitionen und einem

stärkeren Umsatz führte."





Im "Gartner's Market Guide for Speech-to-Text Solutions" (STT-Lösungen) vomFrühjahr 2020 zählte bereits die renommierte Gartner Group denSprachspezialisten Spitch in einem Atemzug mit Marktführern wie Google, IBM, Microsoft und anderen."Wir freuen uns über diese Aufmerksamkeit und Auszeichnungen, aber amwichtigsten ist uns die Zufriedenheit unserer Kunden", sagt Bernd Martin,Deutschland-Verantwortlicher bei Spitch.Spitch: Das Schweizer Unternehmen Spitch gehört zu dentechnologisch führenden Entwicklern und Anbietern von Sprachsystemen fürUnternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitch sind heute schon in allenwesentlichen Branchen in Verwendung, in denen sich der Einsatz vonSprachtechnologien besonders anbietet. Dazu gehören Call- und Contact-Center,Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, die Automobil- undTransportbranche, das Gesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatzprofessioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 80 Prozentund führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerung derKundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw. die SchweizerBundesbahnen SBB, Swisscom und Swisscard.
OTS: Spitch AG