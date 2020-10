bonprix startet positiv in das zweite Geschäftshalbjahr (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Nach einem sehr herausfordernden ersten Geschäftshalbjahr2020/21* verzeichnet das internationale Modeunternehmen bonprix (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUZY7v2WqV9QQLVkEuEpTIi8-3DdRpG_onDgAkKnGiBJH36DjghaxBX-2BJoNqLr6H5RbFAbVwGx3JxJ9cTE6zIyGV3LnJwJ4cRVeUYxELEeK5a0G1SsswspV6f1EOs7TsbKnKVklCPo60hK2CXSCbFZZsxwJwi9inMtttiZK3yC1u2TUy7mUtQDovrqieKNq8PmXXG1ki3Pib4pu0UOggQDTv8DfYt9hrTWcFPpLwkiy7-2BbhtR-2BXIgjy1zOo-2FDmpi1bfwUIf5dYxyCZlH7kqIp6r3B-2FEJrFJ5DPNDc8nbbsoQnsR47EZU34OPfHRGWzEfWgQGKobvY4fskzRGk-2F6SUoxkCXN0o4YWJcHLJ-2F0ZR-2Bb9jicgLYZMhIzpgmBZ-2FCBNOqvhgE-2By87g-3D) aktuelleine erfreuliche Umsatzentwicklung. Die durch die globale Corona-Pandemiebedingten Umsatzeinbrüche im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres werdenbereits seit Juni zunehmend kompensiert. So konnte das Unternehmen der OttoGroup dank erfolgreicher strategischer Steuerung des Markt- undSortimentsportfolios auch unter den schwierigen Bedingungen der vergangenenMonate insbesondere im Textilsektor das erste Geschäftshalbjahr mit einemUmsatzrückgang von 3,6 Prozent bei abgesicherter positiver Rendite nur leichtunter Vorjahr beenden. Der September, der erste Monat des zweitenGeschäftshalbjahres, wurde mit zweistelligen Zuwächsen im Inland und in mehrereninternationalen Märkten insgesamt sehr gut abgeschlossen und untermauert denAufwärtstrend."Kurz nach Start des Geschäftsjahres 2020/21 wurden wir, wie der gesamte Markt,mit großen Herausforderungen konfrontiert. Durch die globale Corona-Pandemie kames in einigen Ländern zu starken Nachfrage- und Umsatzeinbrüchen, vor allem inden Monaten März und April. Die Modebranche war davon besonders betroffen. Durcheine Vielzahl vertrieblicher Sofortmaßnahmen und veränderte Services konnten wirdiesen Rückgang mit positiven Effekten kompensieren und zahlreiche neueKund*innen von bonprix überzeugen. Unterstützend wirkte dabei die aktuelle,spürbare Verschiebung vom Offline- zum Online-Shopping", kommentiert Dr. KaiHeck, verantwortlicher Geschäftsführer bei bonprix für den Finanzbereich, dieaktuellen Geschäftsergebnisse.Insgesamt zeigt sich im ersten Geschäftshalbjahr ein heterogenes Bild in den 30Ländern, in denen bonprix aktiv ist. Angepasste Markt- und Angebotsstrategien,positive Auswirkungen der sogenannten "Turbo-Digitalisierung" in Märkten mitbislang schwächerer Onlineaffinität und Nachholeffekte nach den Lockdown-Phasenführten schon in den letzten Monaten in einigen Märkten zu sehr erfreulichemWachstum: Italien legte beispielsweise im zweistelligen Bereich zu, in Polen,Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz verzeichnete bonprix jeweils ein