FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hellofresh nach erneut angehobenen Jahresprognosen von 45,70 auf 47,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kochboxenlieferant reite wegen der Coronavirus-Krise weiter auf einer Erfolgswelle, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob zwar ihre Schätzungen an, glaubt aber, dass die bereits vierte Zielanhebung in diesem Jahr erwartet worden ist./tih/gl

