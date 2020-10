Ausfallbohrloch von Palladium One ergibt bis dato höchste Gehalte bei Kaukua South

Toronto (Ontario), 22. Oktober 2020. Das Bohrloch LK20-016 weist die beste Kombination aus Gehalt und Mächtigkeit aller bisherigen Ergebnisse des Projekts LK auf, wie Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM, FRA: 7N11, OTC: NKORF) („Palladium One“ oder das „Unternehmen“) heute bekannt gegeben hat.

LK20-016, das 1.350 Meter östlich des westlichsten Bohrlochs bei Kaukua South gebohrt wurde, beginnt in einer Tiefe von nur 23,5 Metern und ergab 62,7 Meter mit 3,52 Gramm Palladiumäquivalent pro Tonne*, einschließlich 18,5 Meter mit 4,58 Gramm Palladiumäquivalent pro Tonne (Abbildung 1).

Wichtige Höhepunkte:

- In Bohrloch LK20-016 beginnt das Kernintervall von 18,5 m mit 4,58 Gramm Palladiumäquivalent pro Tonne nahe der Oberfläche in einer Tiefe von 47,5 Metern.

- Bohrloch LK20-019 begann in einer Mineralisierung, durchschnitt 35,0 Meter mit 2,76 Palladiumäquivalent pro Tonne und begann ebenfalls nahe der Oberfläche nach 17,3 Meter Deckgestein.

- Die Bohrlöcher LK20-016 und LK20-019 befinden sich 750 Meter östlich von Bohrloch LK20-006 (siehe Pressemitteilung vom 11. August 2020), das 166,7 Meter mit 1,16 Palladiumäquivalent pro Tonne, einschließlich einer Kernzone von 63,4 Metern mit 1,88 Palladiumäquivalent pro Tonne, ergab.

- Die Bohrlöcher LK20-016 und LK20-019 befinden sich 1.350 Meter östlich von Bohrloch KAU-08-035, das eine Kernzone von 33,0 Metern mit 1,90 Palladiumäquivalent pro Tonne ergab.

- Die Beständigkeit zwischen den Bohrlöchern LK20-006 und LK20-016 weist das Potenzial für eine rasche Erweiterung der Unzen auf und bietet die Möglichkeit, die bestehende Tagebauressource gemäß NI 43-101 bei Kaukua beträchtlich zu steigern.

- Alle Bohrlöcher, die in der südlichen Erweiterung von Kaukua gebohrt wurden, ergaben eine Platingruppenelement-Nickel-Kupfer-Mineralisierung und sind entlang des Streichens und in der Tiefe offen.

„Von den elf Entdeckungsbohrlöchern, die bei Kaukua Süd gebohrt wurden, ist Bohrloch LK20-016 das bis dato hochgradigste. Die soliden Abschnitte bestärken uns in unserer Überzeugung, dass es bei unserem Projekt LK in Finnland viel mehr Unzen gibt als ursprünglich angenommen. Wir freuen uns darauf, die Analyseergebnisse der verbleibenden drei Explorationsbohrlöcher zu erhalten, die bei Murtolampi, nur zwei Kilometer nördlich von Kaukua, gebohrt wurden“, sagte President und Chief Executive Officer Derrick Weyrauch. „Jedes weitere beeindruckende Bohrergebnis bringt uns unserer Überzeugung näher, dass das Gebiet Kaukua ein umfassendes, oberflächennahes mineralisiertes System mit beträchtlicher Beständigkeit beherbergt.“

Palladium One hat nun eine Platingruppenelement-Nickel-Kupfer-Mineralisierung auf einer Streichenlänge von vier Kilometern in der Zone Kaukua South bestätigt und die Zone ist seitlich für eine Erweiterung sowohl in Richtung Osten und Westen als auch in die Tiefe offen (Abbildung 1 und 2).

Mit der Größe der Zone Kaukua South hat auch deren Komplexität zugenommen. Die Bohrlöcher in der Westhälfte der Zone weisen ähnlich wie die Lagerstätte Kaukua äußerst hohe Platingruppenelement- und niedrigere Kupfer-Nickel-Gehalte auf, während die Osthälfte niedrigere Platingruppenelement- und höhere Kupfer-Nickel-Gehalte aufweist, was dem Abschnitt Haukiaho ähnlicher ist (siehe Pressemitteilungen vom 26. Mai und 15. September 2020). Diese Änderung des Platingruppenelement-Verlaufs tritt innerhalb einer Bohrlücke von 1,5 Kilometern zwischen den Bohrlöchern LK20-016 und LK20-017 auf (Abbildung 1, 2 und 3). Weitere Bohrungen sind erforderlich, um genau zu definieren, wo diese Änderung des Platingruppenelement-Verlaufs auftritt. Darüber hinaus weisen regionale magnetische Daten darauf hin, dass jenseits von LK20-021, dem weiter östlich gelegenen Bohrloch, eine Streichenlänge von über zwei Kilometern bis Kaukua South vorhanden ist. Dieses Gebiet muss noch mittels Bohrungen erprobt werden.

Phase-2-Ergänzungsbohrprogramm

Angesichts der bisherigen positiven Ergebnisse des Phase-1-Explorationsbohrprogramms werden zurzeit Planungen durchgeführt, um zu ermitteln, ob es möglich ist, die Bohrungen vor Jahresende wieder aufzunehmen.

Abbildung 1

Diese Abbildung zeigt den Großraum Kaukua, die NI 43-101-konforme obertägige Ressource Kaukua sowie die Zonen Murtolampi und Kaukua South. Zu sehen ist die anhand von Bohrungen definierte, drei Kilometer lange neue Osterweiterung der Zone Kaukua South. Die Bohrlöcher der wieder aufgenommenen Phase-I-Bohrungen sind rot markiert.

Abbildung 2

Längsschnitt durch Kaukua South mit Isoshells (IP-Aufladbarkeit) und Palladiumäquivalentwerten der rot markierten wieder aufgenommenen Phase-I-Bohrungen; Blickrichtung Norden.

Abbildung 3

Querschnitt durch Kaukua South, mit Blick Richtung Westen auf die Bohrlöcher LK20-016 und -019.

Tabelle 1. Ergebnisse der wieder aufgenommenen Phase-I-Bohrungen in der Zone Kaukua South

Zone Bohrloch von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) PdÄq g/t* PGE g/t (Pd+Pt+Au) Pd g/t Pt g/t Au g/t Cu % Ni % Kaukua South LK20-006* 43,8 210,5 166,7 1,16 0,58 0,39 0,14 0,05 0,09 0,10 Obere Zone 43,8 62,0 18,3 1,27 0,33 0,21 0,05 0,07 0,13 0,16 Kernzone 95,0 158,4 63,4 1,88 1,06 0,72 0,26 0,08 0,13 0,14 Einschließl. 95,0 116,5 21,6 2,36 1,25 0,83 0,31 0,11 0,18 0,19 Untere Zone 188,5 210,5 22,0 1,50 0,87 0,60 0,20 0,07 0,11 0,10 Einschließl. 188,5 198,8 10,4 2,22 1,26 0,85 0,29 0,11 0,18 0,15 Kaukua South LK20-013 22,0 37,7 15,7 1,18 0,32 0,20 0,05 0,07 0,12 0,15 Einschließl. 22,0 25,0 3,0 1,77 0,62 0,37 0,14 0,12 0,15 0,20 Untere Zone 125,5 137,4 12,0 0,81 0,43 0,30 0,10 0,03 0,05 0,07 Einschließl. 134,3 135,8 1,5 1,49 0,98 0,67 0,25 0,06 0,10 0,08 Kaukua South LK20-014 13,5 159,0 145,5 1,28 0,53 0,35 0,13 0,06 0,11 0,13 Obere Zone 14,5 31,0 16,5 0,97 0,25 0,15 0,05 0,05 0,08 0,13 Kernzone 87,0 159,0 72,0 1,96 0,94 0,62 0,23 0,09 0,17 0,17 Einschließl. 96,2 151,0 54,8 2,20 1,09 0,72 0,27 0,10 0,20 0,18 Einschließl. 109,0 128,0 19,0 2,80 1,39 0,91 0,35 0,13 0,27 0,22 Einschließl. 119,1 122,0 3,0 4,35 2,24 1,46 0,54 0,23 0,46 0,31 Kaukua South LK20-015 38,0 46,0 8,0 1,23 0,30 0,16 0,06 0,09 0,11 0,17 Einschließl. 39,0 40,0 1,0 2,65 1,18 0,66 0,30 0,23 0,23 0,25 Obere Zone 2 87,5 93,5 6,0 1,26 0,31 0,19 0,05 0,07 0,13 0,16 Untere Zone 190,2 202,4 12,2 1,42 0,66 0,43 0,18 0,04 0,09 0,14 Einschließl. 190,2 192,3 2,1 2,89 1,37 0,85 0,40 0,12 0,25 0,26 Kaukua South LK20-016 23,5 86,2 62,7 3,52 2,62 1,84 0,64 0,14 0,18 0,15 Einschließl. 23,5 66,0 42,5 4,15 3,14 2,21 0,77 0,16 0,21 0,17 Einschließl. 47,5 66,0 18,5 4,58 3,55 2,51 0,86 0,18 0,22 0,17 Einschließl. 60,5 64,5 4,0 5,12 4,02 2,86 1,00 0,16 0,23 0,19 Kaukua South LK20-017 80,3 102,5 22,2 1,79 0,36 0,22 0,05 0,09 0,32 0,20 Einschließl. 83,6 93,5 9,9 2,40 0,44 0,28 0,05 0,11 0,51 0,24 Einschließl. 92,6 93,5 0,9 8,70 0,54 0,30 0,04 0,20 3,81 0,30 Kaukua South LK20-018 46,1 56,5 10,4 1,64 0,43 0,26 0,06 0,11 0,17 0,21 Einschließl. 52,1 54,1 2,0 2,46 0,60 0,38 0,07 0,15 0,28 0,31 FW Zone 96,0 103,0 7,0 1,04 0,59 0,37 0,16 0,05 0,06 0,08 Kaukua South LK20-019 17,3 52,3 35,0 2,76 2,00 1,41 0,48 0,12 0,16 0,12 Einschließl. 26,5 37,0 10,5 3,29 2,48 1,77 0,56 0,15 0,18 0,13 Kaukua South LK20-020 77,7 99,3 21,6 1,24 0,30 0,18 0,04 0,08 0,13 0,16 Einschließl. 78,7 91,9 13,2 1,45 0,38 0,24 0,05 0,09 0,14 0,19 Einschließl. 78,7 83,7 5,0 1,71 0,47 0,29 0,07 0,11 0,17 0,22 Einschließl. 82,7 83,7 1,0 2,62 0,79 0,51 0,10 0,18 0,27 0,31 Kaukua South LK20-021 63,3 75,4 12,1 1,55 0,47 0,31 0,07 0,10 0,14 0,19 Einschließl. 63,3 71,4 8,1 1,83 0,61 0,40 0,09 0,12 0,16 0,22 Einschließl. 63,3 67,4 4,1 2,30 0,81 0,49 0,14 0,18 0,22 0,25 FW Zone 132,9 134,9 2,0 1,07 0,59 0,34 0,19 0,06 0,08 0,08 Kaukua South LK20-022 162,0 187,4 25,4 1,33 0,36 0,22 0,06 0,08 0,13 0,17 Einschließl. 173,0 175,2 2,2 2,34 0,68 0,45 0,08 0,16 0,25 0,28 Kaukua South LK20-023 147,2 185,0 37,8 1,77 1,13 0,78 0,27 0,08 0,13 0,10 Einschließl. 152,2 164,6 12,4 2,60 1,69 1,19 0,39 0,12 0,19 0,14 Einschließl. 154,3 157,3 3,0 4,00 2,63 1,88 0,58 0,17 0,31 0,20

* Einschließlich eines nicht erprobten Kernabschnitts von 16,25 m, dem ein Gehalt von Null zugewiesen wurde.

** Die angegebenen Mächtigkeiten sind die im Bohrkern erfassten Mächtigkeiten und nicht die wahren Mächtigkeiten.

*** Kursiv gedruckte Werte in Grau wurden bereits zuvor veröffentlicht (siehe Pressemeldungen vom 11. August 2020 und 6. Oktober 2020).

* Includes 16.25m of unsampled core given a zero grade.

* Palladiumäquivalent

Die Berechnung von Palladiumäquivalent erfolgt auf Basis folgender Werte: 1.100 USD pro Unze Palladium, 950 USD pro Unze Platin, 1.300 USD pro Unze Gold, 6.614 USD pro Tonne Kupfer und 15.432 pro Tonne Nickel. Diese Werte wurden auch in der NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung des Unternehmens vom September 2019 für die Lagerstätte Kaukua ausgewiesen.

Qualitätskontrolle

Das Phase-I-Bohrprogramm wurde unter der Aufsicht von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Direktor des Unternehmens.

Die Bohrkernproben wurden mit Hilfe einer Steinsäge von den Mitarbeitern des Unternehmens aufgespalten; eine Hälfte verblieb im Behälter mit dem Bohrkernmaterial und wurde in einem sicheren Betriebsgebäude in Taivalkoski (Finnland) eingelagert. Die Bohrkernproben wurden per Boten von der Bohrkernaufbereitungsanlage des Unternehmens in Taivalkoski (Finnland) in das Labor von ALS Global („ALS“) in Outokumpu (Finnland) gebracht. ALS ist ein akkreditiertes Labor, das nach ISO-Normen ISO 9001:2008 und ISO/IEC 17025:2005 geführt wird. Für die Analyse der Platingruppenelemente wurde eine Einwaage von 30 Gramm einer Flammprobe unterzogen und anschließend nach dem ICP-MS- bzw. ICP-AES-Verfahren untersucht. Für die Multi-Element-Analyse, einschließlich Kupfer und Nickel, wurde eine Einwaage von 0,25 Gramm einem Aufschlussverfahren mit vier Säuren unterzogen und anschließend mit Hilfe des ICP-MS-Verfahrens untersucht.

Zertifizierte Normproben, Leerproben und zermahlene Duplikate werden dem Probenstrom im Verhältnis einer Qualitätskontrollprobe zu je 10 Kernproben beigefügt. Die Ergebnisse werden beim Import analysiert und genehmigt. Alle mit den Ergebnissen dieser Pressemeldung assoziierten Normproben wurden innerhalb der definierten Grenzwerte der verwendeten Normproben als annehmbar bewertet.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration und Director des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie der Erschließung von regional bedeutenden Lagerstätten mit Platingruppenelementen sowie Kupfer- und Nickelvorkommen in Finnland und Kanada widmet. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Läntinen Koillismaa (oder Projekt LK), ist ein palladiumdominiertes Projekt mit Platingruppenelementen, Kupfer und Nickel. Es befindet sich im nördlichen Zentrum von Finnland, das vom Fraser Institute unter die weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gereiht wird. Die Explorationsaktivitäten bei LK sind auf die Sulfidversprengungen entlang einer 38 Kilometer langen vielversprechenden basalen Kontaktzone gerichtet und zielen auf den Ausbau einer bereits bestehenden NI 43-101-konformen obertägigen Ressource ab.

FÜR DAS BOARD:

„Derrick Weyrauch“

President, CEO & Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@palladiumoneinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden bzw. werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden.

Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auch auf die erwartete zukünftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung eines Unternehmens und enthalten u.a. auch Begriffe wie z.B. „erwarten“, „glauben, „planten", „schätzen“ und „beabsichtigen“ sowie Aussagen darüber, dass eine Handlung oder ein Ereignis eintreten „kann“, „könnte“, „sollte“ oder „wird“ bzw. ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Verbindung mit der Projekterschließung; den Bedarf für weitere Finanzmittel; Betriebsrisiken in Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Preisschwankungen bei Palladium und anderen Rohstoffen; Besitzansprüche; Umwelthaftungsansprüche und Versicherungsfragen; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; das Ausbleiben von Dividenden; den Wettbewerb; die Verwässerung; die Volatilität unseres Aktienpreises und Handelsvolumens; und steuerliche Folgen für kanadische und US-amerikanische Aktionäre. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

