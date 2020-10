Führungswechsel bei European Homecare (EHC) / Roland Schwecke ist neuer Geschäftsführer des Essener Sozialdienstleisters (FOTO)

Essen (ots) - Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte von European Homecare

"Wir sind uns sicher, mit dem neuen Geschäftsführer die ideale Wahl für dieerfolgreiche Zukunft von European Homecare getroffen zu haben", sagt ChristianGroße Kreul. "Herr Schwecke wird seine breite Erfahrung, welche großeSchnittmengen zu den in unserem Unternehmen wichtigsten Fragestellungenaufweist, gewinnbringend für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung von EHCeinbringen."Der neue EHC-Geschäftsführer Roland Schwecke ist Diplom-Volkswirt undausgewiesener Spezialist für Beherbergungsbetriebe unterschiedlichster Art. NachStationen in Hotels, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen machte ersich im Jahr 2004 mit der DICON Marketing- und Beratungsgesellschaft mbHselbstständig. Im Fokus stehen dabei neben Interimsmanagement und Transaktioneninsbesondere Gutachten, u.a. Marktanalysen und Konzeptentwicklungen. NebenHotels sanierte er mit DICON große Jugendherbergen und machte sie im Deltazwischen Gemeinnützigkeit und Privatwirtschaft wieder erfolgreich. Zusätzlichist Roland Schwecke seit 2017 als Sachverständiger der IHK zu Berlin fürWirtschaftlichkeitsberechnungen von Hotel- und Gaststättenbetrieben tätig.Know-how weiterentwickelnIn seiner neuen Position möchte Schwecke viel bewegen: "Als neuerGeschäftsführer von EHC werde ich alles daran setzen, European Homecare alsbedeutenden Betreiber von Unterkünften für Geflüchtete weiterzuentwickeln underfolgreich in die Zukunft zu führen. Der Fokus liegt dabei vor allem auf derkonzeptionellen Weiterentwicklung unserer Angebote, damit wir uns noch besserals bislang in den Dienst der Integrationsarbeit stellen können. Eininhaltlicher Schwerpunkt meiner Arbeit wird die qualitative Verbesserung unsererDienstleistungen und die Erhöhung der Sicherheitsstandards sein. Ich freue michauf die neue Aufgabe."Ansprechpartner:Thomas HüserTel: +(0)151 18 81 81 22E-Mail: mailto:hueser@eu-homecare.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149302/4741084OTS: European Homecare GmbH