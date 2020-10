Wie Unternehmen sich auf den Corona-Winter vorbereiten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Nachdem sich die Lage über die Sommermonate in Deutschlandentspannte, wird die Situation zunehmend ernster: Am gestrigen Mittwoch wurdeerstmals deutschlandweit die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Corona-Infektionen pro100.000 Einwohner überschritten. Die Bundesrepublik befindet sich damit inmitteneiner zweiten Welle. Bund und Länder diskutieren derweil welche Maßnahmenzielführend sind, um die Zahlen wieder zu senken. Das hat nicht nur Folgen fürjeden Einzelnen, sondern auch für Betriebe. Unternehmer müssen sich daher dieFrage stellen, welche Auswirkungen die Regelungen haben werden und wie sie ihrUnternehmen bestmöglich durch die kommenden Monate navigieren. FolgendeÜberlegungen gilt es laut Johannes Laub, Gründer und CEO von CrowdDesk, jetztanzustellen:Ist-Zustand überprüfen : Die aktuelle Situation muss auf den Prüfstand gestelltwerden. Das heißt etwa, unternehmerische Strukturen anzupassen. Idealerweisewerden diese darauf ausgerichtet, dass im Falle eines erneuten Lockdowns und dendaraus resultierenden Einschränkungen der Geschäftsbetrieb weiter funktioniert.Falls also noch nicht geschehen, sollten Offline-Betriebe beispielsweise nunerwägen einen Onlineshop aufzubauen. Hier gibt es eine Vielzahl von Anbietern,die Lösung anbieten, um einen solchen aufzubauen. Für jedes Unternehmen gibt esein passendes Shopsystem. Überblicke wie etwa der Shopsystem-Guide(https://www.mollie.com/de/shopsystem-guide) Mollie können bei derEntscheidungsfindung helfen.Online-Tools in den Joballtag integrieren : Um die interne, aber auch dieexterne Zusammenarbeit zu optimieren, sind Online-Tools wie Slack, Zoom und Co.hilfreich. Etwa greift die HR-Software Personio (https://www.personio.de/) demPersonalbereich bei Recruiting und Personalmanagement unter die Arme, dieSocial-Intranet-Software COYO (https://www.coyoapp.com/) fördert die interneUnternehmenskommunikation, den internen Austausch und die digitale Teamarbeitund das Task-Management-Tool Meister (https://www.meistertask.com/) hilft Teamsdabei den Überblick über Aufgaben und Deadlines zu behalten. Dank solcherdigitalen Instrumente sind Kolleginnen und Kollegen miteinander verbunden und inder Lage ortsunabhängig zu arbeiten.Finanzen im Blick behalten : Vielleicht wichtiger als bisher ist, dassUnternehmen nicht nur auf Bankkredite setzen. Denn laut der aktuellenKfW-ifo-Kredithürde steigen die Barrieren beim Kreditzugang (https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-ifo-Kredithuerde/Kf