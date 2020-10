KEPLER CHEUVREUX belässt Traton auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Traton nach Eckdaten der VW-Nutzfahrzeugtochter zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und auch das bereinigte operative Ergebnis habe ihn klar positiv überrascht, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es scheine, als ob der Jahresausblick damit nochmals positiver werden könnte./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. TRATON Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de