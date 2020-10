Luftfahrt-Zulieferer - erfolgreich mit Plan B in der Pandemie-Zeit! (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Memmingen (D) / Hamburg (D) (ots) - Seit der Corona-Pandemie befindet sich dieLuftfahrt am Boden - nicht nur die Airlines sind davon betroffen, sondern auchdie gesamten Zulieferketten. Der internationale Luftfahrt-Zulieferer ACMAerospace, spezialisiert auf die Produktion und Überholung desKabinen-Interieurs, verzeichnet aber dank einem Plan B gerade jetzt das besteGeschäftsjahr der 50-jährigen Firmengeschichte. ACM Aerospace hat innertkürzester Zeit eine radikale Produktionsumstellung umgesetzt: Produziert werdennun zertifizierte OP-Schutzkittel zur Pandemiebekämpfung, statt Helikopter- oderFlugzeugteile. Dank dieser Flexibilität verfügt die Firma nicht nur über einneues Standbein, sondern konnte damit trotz der momentan schwierigen Zeit über50 neue Arbeitsplätze schaffen. Mitten in der Krise.Die ACM Aerospace mit Hauptsitz in Memmingen (D) ist im Luftfahrtbereichspezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und die Überholung des gesamtenKabinen-Interieurs. Dank der großen Erfahrung gehören sowohl Flugzeugherstellerals auch die weltweit größten Airlines zum Kundenstamm. Doch die bis vor kurzembestens gefüllten Auftragsbücher sind aufgrund der Corona-Pandemie praktischleer, die Luftfahrtfirmen haben ihre geplanten Aufträge zurückgestellt. NeueAufträge vor allem von Serienkunden waren von einem Tag auf den anderen nichtmehr existent.Mit viel Weitsicht zu Plan B"Schon Anfang Jahr haben wir mit Sorge auf die Pandemie-Entwicklung geschaut undwaren uns sicher, das wird auch nach Europa überschwappen. Deswegen wurden alleRegister gezogen und in Betracht gezogen, mit welchen Fachkompetenzen die ACMAerospace mit einem Plan B in der Pandemie erfolgreich sein könnte.", so RogerHohl, Geschäftsführer der ACM Aerospace. Das Unternehmen beschäftigt Menschenquer durch die Firma, die zum Beispiel textile Fachkompetenz in denunterschiedlichsten Bereichen mitbringen. So konnte die Produktion dankSynergienutzung sehr schnell auf medizinisch voll zertifizierte Schutzkleidungumgestellt werden. Diese sind so gefragt, dass die ACM mit der Herstellungumgehend an die Kapazitätsgrenzen gelangte und über 50 neue Arbeitsplätzeschaffte. "Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir gehen davon ausauch in den nächsten Monaten weitere Kapazitäten zu schaffen - heißt alsoweitere Stellen zu schaffen!", so Roger Hohl, weiter.Größten Auftragserfolg des UnternehmensInnert kürzester Zeit sammelte der ACM Aerospace-Vertrieb Aufträge imsiebenstelligen Stückzahlen-Bereich ein und das von beachtlichen Kunden.Darunter waren Kliniken, Kassenärztliche Verbände, Rüstungs- und Baukonzerne,