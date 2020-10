Info zu den VAUNET-Veranstaltungen bei den Medientagen München / Der Weg der privaten Medien aus der Corona-Krise und der Kampf gegen Desinformation

Berlin (ots) - VAUNET mit zwei hochaktuellen Veranstaltungen bei den Medientagen

München 2020



Wie sind die privaten audiovisuellen Medien in Deutschland bisher durch die

Corona-Krise gekommen und wie geht es für Radio- und Fernsehen nun weiter?

Darüber diskutiert der neugewählte Vorstand des VAUNET bei den diesjährigen

Medientagen München. Eine weitere Session mit hochkarätiger, internationaler

Besetzung widmet sich dem Kampf der Medien gegen Desinformation in Deutschland

und Europa.



Session "Der Weg der privaten Medien aus der Corona-Krise"





"Den privaten Medien kommt bei der Überwindung der Corona-Krise und demWiederhochfahren der Wirtschaft eine zentrale Rolle zu", so Annette Kümmel ,Chief Sustainability Officer ProSiebenSat.1 Media undVAUNET-Vorstandsvorsitzende.Gemeinsam mit Annette Kümmel diskutieren Marco Maier , FachbereichsvorsitzenderRadio und Audiodienste im VAUNET und Geschäftsführer von Radio/Tele FFH, sowieClaus Grewenig , VAUNET-Fachbereichsvorsitzender Fernsehen und Multimedia undBereichsleiter Medienpolitik der Mediengruppe RTL Deutschland, über die Folgenund Perspektiven der Pandemie für die Medienbranche.Bei der live gestreamten Session " Die Radio- und TV-Agenda 2020/2021: Der Wegder privaten Medien aus der Corona-Krise " am Mittwoch, 28. Oktober 2020, 15:10- 15:40 Uhr , werden die VAUNET-Vorstände eine erste Bilanz des laufenden Jahresziehen und einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Moderiert wird dieVeranstaltung von der renommierten Medienjournalistin Ulrike Simon.Session "Starke Medien gegen Desinformation"Bei der zweiten Veranstaltung des VAUNET auf den Medientagen analysiert einehochkarätige internationale Runde aus Medien- und Regulierungsexperten den Kampfdeutscher und europäischer Medien gegen Desinformation.Teilnehmen werden Sonja Schwetje , n-tv-Chefredakteurin, Dr. Anna Herold , Headof Unit Audiovisual and Media Services Policy der Europäischen Kommission, undSiegfried Schneider , Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.Dr. Lubos Kuklis , stellvertretender Vorsitzender der Gruppe europäischerRegulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste (ERGA), wird eine Keynotehalten. Moderiert wird die Veranstaltung von Annette Kümmel .Die Session " Starke Medien gegen Desinformation: Was Europa tun muss, um seinemediale Unabhängigkeit zu sichern " findet am Montag, 26. Oktober 2020, 17:00 -17:30 Uhr , statt und wird ebenfalls live gestreamt. Sie wirft einen Blickhinter die Kulissen der privaten Sender und zeigt, wie sich der Kampf fürzuverlässige Informationen und gegen gezielte Falschmeldungen in derjournalistischen Praxis gestaltet. Darüber hinaus geht sie der Frage nach,welche Rahmenbedingungen wir brauchen, um die unabhängige Berichterstattung dereuropäischen Medien langfristig sicherzustellen.Weitere Informationen zu den VAUNET-Veranstaltungen und den dieses Jahr erstmalsdigitalen Medientagen München finden Sie hier (https://www.vau.net/content/vaunet-zwei-veranstaltungen-medientagen-muenchen-vertreten) .Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien inDeutschland.Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 dervormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin undeinem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote.Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung derMärkte füraudiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wieeuropäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. DerWirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz fürdie politischen undwirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zuschaffen sowiedie große gesellschaftspolitische und kulturelle BedeutungderBranche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.