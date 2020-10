"Als HYPO NOE wollen wir unseren Kundinnen und Kunden das bestmögliche Service bieten - das beginnt schon zu Hause vor dem Laptop bis hin zu individueller, persönlicher Beratung in unseren Wohlfühlfilialen. Dank der Zusammenarbeit mit MeinBau bieten wir unseren Kundinnen und Kunden mit dem Wohnrechner nun ein weiteres, innovatives Online-Tool", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser.



Wie viel kostet mein Wohntraum? Was kann ich mir leisten? Und wie viel ist meine Traumimmobilie oder mein Traumgrundstück überhaupt wert? Diese Fragen stellt sich wohl jede Käuferin oder jeder Käufer einer Immobilie genauso wie alle, die ein Haus bauen möchten. Auch die Fragen der Kundinnen und Kunden an die Wohnbauexpertinnen und experten der HYPO NOE drehen sich um diese Themen. Deshalb feiert die HYPO NOE eine Österreich-Premiere und hat nun mit dem Start-up MeinBau einen Wohnrechner veröffentlicht, der anhand echter Baumeisterpreise einen ersten Überblick über die Kauf- und Errichtungskosten gibt, ein unverbindliches Finanzierungsangebot erstellt und auch das verfügbare Haushaltsbudget berechnet.

"Ausschlaggebend für uns war, dass der Wohnrechner echten Mehrwert für die Kundinnen und Kunden bietet. In der Online-Umfrage, die Marketagent für uns durchgeführt hat, gaben rund die Hälfte der Befragten an, sich nur teils oder nicht gut über die Kosten von Hausbau oder Wohnungskauf informiert zu fühlen. Es gibt also in diesem Hinblick durchaus noch Informationsbedarf. Acht von zehn sagen außerdem, dass sie einen solchen Rechner auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich nutzen werden. Auch bei den 60- bis 69-Jährigen würden sieben von zehn einen Online-Rechner verwenden", so Viehauser.