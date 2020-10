DxPx Konferenz am 17. November mit Investoren aus über 20 Ländern

Die DxPx 2020 bietet als Europas größte internationale Partnering Konferenz für die Diagnostik, Digital Health, Regenerative Medizin und Research Tool Industrie eine ideale Netzwerk-Plattform für Startups, Unternehmen und Investoren. In diesem Jahr findet sie erstmals in hybrider Form, also analog und digital, statt. Den Teilnehmern bietet sich die Möglichkeit vorterminierter One-on-One Meetings mit weiter über 150 aktiven Investoren sowie Podiumsdiskussionen mit führenden Vertretern von Family Offices, Venture Capital- und Private Equity Unternehmen zu verfolgen.

Nach Anmeldung ist die Teilnahme per Smartphone, Tablet oder Computer von überall auf der Welt, und somit ohne sich der gesundheitlichen Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus auszusetzen, möglich, um Investitionsmöglichkeiten, M&A- und Lizenzoptionen und R&D Partnerschaften zwischen Unternehmern und Investoren zu evaluieren.