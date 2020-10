Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mönchengladbach (ots) - Nur weil es bislang keinen verpflichtenden Rückruf gibt,heißt dies nicht, dass der Motor EA288 nicht vom Dieselskandal betroffen ist.Der EA288 steht für Dieselgate 2.0 und findet sich in zahlreichen Baureihenaller Marken des Volkswagen-Konzerns. Jetzt will das Oberlandesgericht Celleaufklären, ob die Volkswagen AG dem Kraftfahrt-Bundesamt alle notwendigenUnterlagen zur Verfügung gestellt hat, um zu prüfen, ob die Software zurSteuerung der Abgasreinigung eine unzulässige Abschalteinrichtung enthält.Sollte dies der Fall sein, hätte dies weitreichende Auswirkungen auf sämtlicheDieselskandalverfahren im Dieselgate 2.0 betreffend den Motorentyp EA288 derEuro 6-Abgasnorm.Dieselgate 2.0 ist der Name für den Skandal um die Dieselmotoren des Typs EA288der Volkswagen AG. Der Nachfolgermotor des EA189, der im September 2015Dieselgate 1.0 ausgelöst hat, sollte extrem sauber sein und ohne illegaleAbschalteinrichtungen auskommen. Das hat sich nicht bewahrheitet: Auch beimEA288 gibt es nicht nur den Verdacht, sondern inzwischen auch stichhaltigeNachweise, dass unzulässige Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigungverwendet wurden. Das geht aus VW-internen Dokumenten vor, die dem LandgerichtRegensburg vorlagen und detailliert beschreiben, wie Volkswagen versucht, dieAbgaswerte auch beim Motor EA288 zu manipulieren."Das bedeutet, dass auch Käufer moderner Fahrzeuge einen schwerenwirtschaftlichen Schaden erleiden. Ihre Autos sind aufgrund der manipuliertenMotoren viel weniger wert - und das, obwohl sie extra ein sehr neues Modellerworben haben, um die Vorteile des Diesels langfristig in Anspruch nehmen zukönnen", sagt der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von derDr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ( www.hartung-rechtsanwaelte.de)(https://www.hartung-rechtsanwaelte.de) . Die Kanzlei befasst sichausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemen und hat sich auf dieBeratung von Betroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartunggilt als "Dieselanwalt" der ersten Stunde.Unter anderem hat das Landgericht Regensburg die Zykluserkennung beim EA288 alssittenwidrige Schädigung gewertet (Urteil vom 06.02.2020, Az.: 73 O 1181/19).Dem Kläger wurde für seinen VW Golf 7 ein Schadenersatz von 9.149 Euro zuzüglichZinsen zugesprochen. Dabei wurde eine Nutzungsentschädigung in Abzug gebracht.Durch die Zykluserkennung erkennt ein Fahrzeug, wenn es einen bestimmtenFahrzyklus auf einem Rollenprüfstand abfährt und die Motorsteuerung auf ein