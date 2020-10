Stuttgart (ots) - Zum zehnten Mal hat Trovarit mehr als 2.000

Anwenderunternehmen von ERP-Systemen befragt. Zum wiederholten Mal ist FEPA, die

ERP/PPS-Lösung des Herstellers Planat (http://www.planat.de/) , in der

Spitzengruppe der ERP-Anbieter und konnte sich im Vergleich zu den Vorjahren

weiter verbessern. "Die Anbieter der Lösungen mit weit überdurchschnittlichen

Zufriedenheitswerten pflegen meist eine offene und vor allem sehr intensive

Kommunikation mit ihren Kunden. Ein weiterer Vorteil ist hier sicher, dass dabei

Systementwicklung, -Einführung und die Betreuung in der Betriebsphase oft

buchstäblich 'aus einer Hand' kommen.", heisst es in der Analyse von Trovarit.

So schnitt FEPA "deutlich überdurchschnittlich" in der Studienauswertung ab.

FEPA ist auf die fertigende Industrie zugeschnitten, Jahrzehnte an

Branchenerfahrung sind in die Entwicklung eingeflossen und werden auch in jedem

Kundenprojekt genutzt: "Wir sind ein Software- und Know-how-Partner. Unsere

Kunden profitieren von einer Lösung, die sich dynamisch an die Erfordernisse

produzierender Betriebe angepasst hat. Hinzu kommt unsere umfassende

Projekterfahrung, die wir in intensiven Beratungs- und Implementierungsprojekten

erarbeiten. Von der Analyse und Beratung bis zum Service nach der

Implementierung kann der Kunde sich auf unsere Mitarbeiter verlassen", sagt

Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat.



Studien-Kritik zu Branchenkompetenz







Gesamtergebnis schneiden einige der insgesamt mehr als 40 Anbieter in diesem

Bereich allerdings schlechter als in den Vorjahren ab. Während eine Vielzahl an

Systemen im ERP-Markt keinen besonderen Branchenfokus hat, ist Planat

ausschließlich in der fertigenden Industrie zuhause. Mit der Basis von FEPA sind

bereits alle Grundfunktionen einer ERP/PPS-Lösung nutzbar und decken den

Vertrieb, Logistik, Produktion und Betriebswirtschaft ab. "Wir sind

spezialisiert auf den produzierenden Mittelstand zwischen Massen- und

Einzelproduktion. Die Prozesse sind speziell und müssen in einer ERP-Software

auch entsprechend abgebildet werden", sagt Christian Biebl von Planat. Mit

Branchenobjekten kann FEPA weiter an das Unternehmen angepasst werden,

verschiedene Add-ons geben zusätzliche Funktionalität. Bei mobiler ERP-Nutzung

wird laut den ERP-Anwendern ebenfalls noch Aufholbedarf gesehen. Planat bietet

zwei wichtige Bestandteile eines ERP-Systems über mobile und sicher

verschlüsselte Anwendungen: mobile App-Zeiterfassung sowie eine CRM-App, die

beide auf mobilen Endgeräten mit iOS und Android nutzbar sind.



Userzentrierte ERP-Software



Die diesjährige Trovarit-Studie "ERP in der Praxis" stellt auch den Anspruch der

User in den Vordergrund, Anwendungen komfortabel und intuitiv bedienen zu

können. Responsive Design ist dazu der Schlüssel. "Das System muss sich an der

Branche, den Prozessen und vor allem am Menschen ausrichten. Ein unbequemes

System wird weder akzeptiert noch in dem nötigen Maß genutzt", so der

Planat-Chef Christian Biebl. Zu den FEPA-Komfortmerkmalen gehört eine zentrale

Datenhaltung sowie mit FEPA.PETL ein prozessorientiertes Tracking-Tool als

Add-on, mit dem jederzeit sämtliches Wissen zu einem Vorgang auf einen Blick

dargestellt werden kann. FEPA-Nutzer können nahtlose Integration der Daten aus

dem Vertrieb, eine vollständige Produkt- und Auftragshistorie und auch direkten

Zugriff auf jedes benötigte Dokumente haben - mit wenigen Mausklicks. Vor allem

in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten kann die ERP-Technologie für deutliche

Zuwächse in der Effizienz und Transparenz sorgen und macht damit für die

einsetzenden Unternehmen den Unterschied.



Die Planat GmbH ( http://www.planat.de ) bietet mit der skalierbaren

ERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für

den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software

Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit

Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können

bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse

Add-ons, wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder

Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative,

modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit 1981 durch branchenspezifische

Beratung sowie durch verlässlichen Support.



Kontakt:



PLANAT GmbH,

Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart), Deutschland,

Tel.: +49 (0)711-16756-0, Fax: +49 (0)711-16756-99,

E-Mail: mailto:software@planat.de, Web: http://www.planat.de



euromarcom public relations GmbH,

Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,

Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290,

E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69934/4741241

OTS: PLANAT GmbH





