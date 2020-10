SKODA FabLab testet und optimiert Technologie der Bildauswertung im Rahmen eines KI-Pilotprojekts (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Industrie 4.0-Labor arbeitet an innovativen Regel- und

Diagnosesystemen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI)



- Nutzung von Technologien wie KI-basierter Bildauswertung dient auch der

Anzeige freier Parkplätze auf dem SKODA Werksgelände in Mladá Boleslav



- Künstliche Intelligenz als zentraler Eckpfeiler der Strategie 2025 spielt für

SKODA AUTO Schlüsselrolle bei der weiteren Digitalisierung





SKODA AUTO setzt im Rahmen der konsequenten Digitalisierung allerUnternehmensbereiche immer stärker auf Anwendungen aus dem Bereich derKünstlichen Intelligenz (KI). Im SKODA FabLab arbeiten Experten aus demzentralen technischen Service des Automobilherstellers in verschiedenen Clusternan der Entwicklung und Implementierung entsprechender innovativer Technologien.Welche Möglichkeiten sich hier künftig ergeben, verdeutlicht die Technologie derBildauswertung: Aktuell hilft sie, auf dem SKODA Werksgelände in Mladá Boleslavfreie Parkplätze zu erkennen und zu melden, künftig könnte sie auch bei derEinfahrt von Lkw auf das Werksgelände unterstützen. In der Produktion testetSKODA außerdem, wie sich die Bildauswertung in der Fertigung für die prädiktiveInstandhaltung verschiedener Anlagen nutzen lässt.Für die Umsetzung von Projekten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz istbei SKODA AUTO unter anderem das SKODA FabLab verantwortlich. In diesemIndustrie 4.0-Labor arbeiten Mitarbeiter aus dem zentralen technischen Servicedes Automobilherstellers an entsprechenden Ideen und konkreten Projekten. DasLab gliedert sich in unterschiedliche Themencluster und stellt SKODA AUTO ineinem unternehmensstrategischen Kernbereich noch agiler auf. Der Fokus aktuellerProjekte liegt vor allem auf der ,Predictive Maintenance', der vorausschauendenInstandhaltung von Anlagen und Maschinen. Das zuständige Team testetentsprechende Komponenten, unterstützt ihre Integration in dieProduktionsabläufe und beschäftigt sich mit Fragen zur technischen Diagnose.Auf seinem Werksgelände in Mladá Boleslav setzt SKODA AUTO einen entsprechendenTestballon um. Ein Tool beobachtet über Kameras einzelne Parkplätze undanalysiert, wo freie Stellflächen verfügbar sind. Dazu vergleicht das System dieaktuellen Aufnahmen mit zuvor hinterlegten Bildern und wird auf bestimmte Musterkonditioniert. Auf diese Weise lassen sich Abweichungen zwischen dem aktuellenIst- und einem ,antrainierten' Soll-Zustand erkennen und automatisch auswerten.Dabei ist die KI-Technologie der Bildauswertung in zahlreichenAnwendungsbereichen auf unterschiedliche Weise einsetzbar.Miroslav Kroupa, Leiter der Markensteuerung bei SKODA AUTO, unterstreicht: "Inder Produktion ermöglicht es die KI-basierte Bildauswertung beispielsweise,Abweichungen an Maschinen zu erkennen, noch bevor diese auftreten. ErforderlicheWartungsmaßnahmen können wir auf diese Weise flexibler in die Fertigungsprozesseeinplanen und teure Störungen der bestehenden Produktionsabläufe vermeiden. DieAnalyse freier Parkflächen im Rahmen des Pilotprojekts eignet sich sehr gut, umdie Technologie der KI-basierten Bildauswertung vor dem Einsatz im täglichenBetrieb weiter zu optimieren."Nach dem erfolgreichen Abschluss der aktuellen Testphase soll die KI-Anwendungauch dabei unterstützen, das Lkw-Aufkommen vor dem Werkstor 13 am SKODAStammsitz in Mladá Boleslav zu koordinieren. Täglich fahren hier etwa 2.200 Lkwvor und warten auf einem Parkplatz, bis ihnen die Einfahrt auf das Werksgeländegewährt wird. Gleichzeitig ist SKODA aufgrund der Just-in-time-Produktion aufeine pünktliche Zustellung der Lieferungen angewiesen. Die KI-Technologie kannhier dazu beitragen, Abläufe effizienter und nachhaltiger zu regeln, dieSicherheit zu erhöhen und die Kosten zu senken.Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, führen kognitiveFunktionen aus, die ansonsten ausschließlich der Mensch beherrscht. So könnenentsprechende Programme mit der Umgebung interagieren, Sachverhalte wahrnehmenund abwägen, Problemstellungen lösen oder sogar kreative Aufgaben ausführen. Alseiner der Eckpfeiler der Strategie 2025 spielt Künstliche Intelligenz für SKODAAUTO eine Schlüsselrolle bei der weiteren, zunehmenden Digitalisierung. Sieerstreckt sich beim tschechischen Automobilhersteller neben Produkten undProzessen auch auf den Bereich der Dienstleistungen, wo KI-Technologien dazubeitragen, personalisierte Kundenerlebnisse zu ermöglichen.