22.10.2020

Betriebsschließungsversicherungen für Gastronomiebetriebe

15%-Corona-Vergleiche mit Versicherungen möglicherweise unwirksam oder anfechtbar!



Ausbleibende Gäste und fortlaufende Kosten - die Coronakrise hat insbesondere die Gastronomiebranche schwer getroffen und bei nahezu allen Betrieben für einen kompletten Stillstand gesorgt. Selbst Gastwirte, die im Vorfeld eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen hatten, wurden in der Regel nicht mit der vereinbarten Versicherungsleistung entschädigt. Die Versicherungsgesellschaften verweigerten die Auszahlung der Versicherungssumme, weil das neuartige Coronavirus nicht vom Versicherungsumfang abgedeckt sei und weil der Grund für die Betriebsschließung keine Gesundheitsgefahr sei, die von dem versicherten Gastronomiebetrieb selbst ausgehe. Die Versicherungswirtschaft berief sich dabei auch auf eine Absprache mit den in Bayern für diesen Bereich politisch Verantwortlichen, die sich offenbar vom Verhandlungsgeschick der Versicherungen und mangels eigener Kenntnisse beeinflussen ließen. Die Kanzlei Dr. Greger & Collegen war von Beginn an der Auffassung, dass die Pandemie ein Versicherungsfall ist und hatte vor dem Abschluss vorschneller Vergleiche gewarnt.



Im Streit um den Versicherungsschutz bei coronabedingten Betriebsschließungen haben sich dennoch viele Gastronomiebetriebe auf Vergleiche mit ihrer Versicherung eingelassen, denen zufolge lediglich 10% bis 15% der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme an die versicherten Betriebe zur Auszahlung gekommen ist. Der Kanzlei Dr. Greger & Collegen liegen zahlreiche Vereinbarungen der unterschiedlichsten Versicherungsgesellschaften vor. Deklariert wurde die geringe Zahlung meist als "Unterstützungsangebot zur Bewältigung der Ausnahmesituation". Den versicherten Betrieben wurde von der Versicherung somit suggeriert, dass kein Versicherungsschutz besteht und die Zahlung ausschließlich auf reiner Freiwilligkeit beruht. In der finanziellen Not ließen sich deshalb viele Gastronomiebetriebe auf das freiwillige Angebot der Versicherung ein und nahmen in Kauf, auf jegliche Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag zu verzichten.