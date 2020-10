Ein freundlich ausschauender Pfarrer Dreher aus Nürnberg stellt sich auf der Internetseite seiner Gemeinde mit Foto vor, ebenfalls eine Pfarrerin Dreher. Der Name kann hier genannt werden, weil beispielsweise der Spiegel ihn bereits in seine Headline gesetzt hat. Warum? Pfarrer Matthias Dreher hat es gewagt, seiner Kirche in der Frage der so genannten Seenotrettung zu

Der Beitrag „Seenotrettung“: Ein aufsässiger Pfarrer gegen den EKD-Vorsitzenden erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.