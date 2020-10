Intershop schreibt schwarze Zahlen - Prognose für 2020 bestätigt

In den ersten neun Monaten 2020 hat Intershop einen Umsatzanstieg von 23,4 Millionen Euro auf 24,3 Millionen Euro erzielt. Hintergrund ist ein Plus bei den Software- und Cloudumsätzen, während die Serviceumsätze schrumpften. Bei den Ergebnissen gibt es einen Sprung in die schwarzen Zahlen: Auf EBITDA-Basis meldet das Jenaer Unternehmen einen Gewinn von 3,2 Millionen Euro nach 1,5 Millionen Euro Verlust im Vorjahreszeitraum. Vor ...