Frankfurt am Main (ots) - Innovative Echtzeit-Technologie statt unübersichtliche

Tabellen - das französische FinTech Agicap will nun auch den deutschen Markt mit

seiner Cashflow-Management-Software erobern. Diese bietet KMU eine transparente

Grundlage für kompetente Finanzentscheidungen im digitalen Zeitalter.



Zahlungsfähigkeit ist nicht nur in Zeiten von Corona eine der größten Sorgen von

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Nach starkem Wachstum im Heimatmarkt

Frankreich expandiert das FinTech Agicap mit seiner innovativen

Cashflow-Management-Software deshalb jetzt auf den deutschen Markt. Das

geschieht genau zum richtigen Zeitpunkt: 75 % der KMU-Manager:innen geben an,

dass es ihnen an Transparenz bezüglich ihrer Liquidität mangelt [1]. Dazu

liefert das 2016 in Lyon gegründete FinTech eine Lösung: Mit der

Liquiditätsmanagement-Software des SaaS-Unternehmens können KMU den Cashflow

besser überwachen und prognostizieren. Über 100 KMU aus Deutschland nutzen

jeweiligen Banken tagesaktuell den finanziellen Stand eines Unternehmens. So

entsteht eine Grundlage für bessere Entscheidungen - während Entscheider:innen

und CEOs sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Auf einem

übersichtlichen, intuitiv bedienbaren Dashboard sehen Nutzer:innen in Echtzeit

alle Finanzdaten ihres Unternehmens und die daraus resultierende Liquidität. Das

schafft Transparenz und verbessert mit zuverlässigen Prognosen die

Liquiditätsplanung. Insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten verschafft

diese Technologie Unternehmen einen Vorteil: Durch den besseren Überblick können

Geschäftsführer:innen und Manager:innen schneller auf finanzielle Engpässe

reagieren oder diese durch rechtzeitige Anpassung des Geschäfts vorbeugen.

Agicap vereinfacht unter anderem das Cashflow-Management in den Bereichen

Gastronomie, Industrie, Mode, Bauwesen,

Gründer befinden sich seit der Entwicklungsphase in engem Austausch mit

Unternehmen, um ihre Lösung fortwährend zu verbessern und an die Bedürfnisse der

Branchen anzupassen.



Echtzeitdaten für wichtige Entscheidungen zur richtigen Zeit



Etwa zehn Millionen KMU gibt es in Europa - eine speziell auf das

Liquiditätsmanagement zugeschnittene Software gab es vor Agicap nicht. Eine

Umfrage des FinTechs ergab, dass 85 % der Kleinunternehmer:innen ihre

Liquiditätsplanung immer noch mit Excel-Tabellen machen [2]. Aus diesen können

Nutzer:innen keine Echtzeitdaten erfassen, wichtige Entscheidungen müssen oft

Aus diesen können
Nutzer:innen keine Echtzeitdaten erfassen, wichtige Entscheidungen müssen oft
auf das Monatsende verschoben werden - dabei geht wertvolle Zeit verloren. "Wir







