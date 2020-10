ESI unterstützt den Red Dot Award von JMDA mithilfe von Virtual Prototyping

Das mehrfach preisgekrönte Unternehmen JMDA Design kooperiert seit vielen Jahren mit der ESI Group, einem globalen Anbieter von Software und Serviceleistungen im Bereich Virtual Prototyping für die Industrie. Dank der herausragenden Kooperation beider Unternehmen konnte das Autokindersitzprojekt Tinyseats von Tinyseats Europe AB strengen Tests unterzogen werden, ohne dass dafür reale Prototypen erforderlich waren. Diese Tests konnten bereits in den frühen Entwicklungsstadien durchgeführt werden, um zusätzliche Informationen über die Produkteigenschaften zu erhalten. Dadurch konnten die Herausforderungen reduziert werden, die bei der Einhaltung der Vorschriften in einer echten Testsituation anstehen. Durch das bei der Zusammenarbeit mit der ESI Group angewendete Virtual Prototyping, insbesondere im Bereich innovativer, wegweisender Kinderrückhaltesysteme (CRS), wird sichergestellt, dass die dynamischen Eigenschaften mit einem kontrollierten Zeit- und Investitionsaufwand optimiert werden können, und zwar bereits in den Frühphasen der Produktentwicklung.

Derrick Barker, Gründer und Director von JMDA, erläutert: „Der «Red Dot Award: Design Concept 2020» für den Kindersitz von Tinyseats war ein bahnbrechendes Projekt mit dem Ziel, einen sehr leichten, kompakten und umrüstbaren Autositz für Kinder ab 9 Monaten zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit der ESI Group ermöglichte es JMDA, bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses wesentliche Einblicke in die Eigenschaften des Autositzes zu gewinnen, insbesondere in Bezug auf die Tragkonstruktion, die in einer virtuellen Umgebung umfassend evaluiert werden konnte.“ Derrick ergänzt: „Unsere Geschäftsbeziehungen mit der ESI Group werden immer enger. Wir werden von einem Team unterstützt, das unsere Leidenschaft für Innovationen bei höchsten Sicherheitsstandards teilt.“

„Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir seit vielen Jahren an den Projekten von JMDA mitarbeiten. Der Einsatz des Unternehmens für Sicherheit und Komfort und seine unbestrittene Designkompetenz machen JMDA zu einem wichtigen Akteur in der Autositzindustrie. Die Industrie dabei zu unterstützen, sich für solche Resultate einzusetzen, ist ungemein tief in unserer Unternehmenskultur und unserer Strategie verankert. Dieser Red Dot Award beweist, dass mit dem entsprechenden Know-how, geeigneten Lösungen und einer auf Vertrauen basierenden Beziehung jeglicher Kompromiss zwischen Design, Sicherheit und Leistungsfähigkeit möglich ist“, so Jonas Fredriksson, Geschäftsführer von ESI Nordeuropa