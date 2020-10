CREDIT SUISSE belässt BARCLAYS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Barclays vor der Berichtssaison britischer Banken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 125 Pence belassen. Die lokal ausgerichteten Institute dürften im dritten Quartal einen besseren Trend zeigen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sorge die Brexit-Unsicherheit weiter für Gegenwind. Daher favorisiere er die Briten in Europa allgemein nicht. Lloyds bevorzugt er im Vergleich mit Barclays und NatWest./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 17:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Barclays Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de