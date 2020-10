DNB AM Experte Apel: Gute Renditen im September für nordische High Yields

Die Renditen auf dem nordischen Markt für High Yield-Anlagen waren in letzter Zeit gut. Trotzdem sind die Sätze nach wie vor hoch, vor allem im Vergleich zu alternativen Anlagen im Investment-Grade- und Staatsanleihenmarkt. Die Portfolioausfälle sind im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas höher, was sich jedoch zu einem großen Teil bereits in den Preisen niederschlägt. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis erscheint nach wie vor für gut.

Wie im größten Teil Europas stieg auch in allen nordischen Ländern die Zahl der Corona-Fälle im September in Verbindung mit der Rückkehr von Reisenden und der Wiederaufnahme des Betriebs von Schulen und Universitäten an. Der Anstieg der Fälle ist auf lokale Ausbrüche zurückzuführen. Die von den Behörden gewählten Maßnahmen waren eine Verschärfung der lokalen Auflagen in den betroffenen Gebieten, in Verbindung mit dem Test von Kontaktpersonen, der Rückverfolgung und dem Auferlegen von Quarantäne.

Die Makrodaten für die nordischen Volkswirtschaften entsprachen im September im Wesentlichen den Erwartungen. Die PMIs des verarbeitenden Gewerbes in Norwegen und Schweden deuten auf eine anhaltend langsame Verbesserung hin und die Arbeitslosigkeit geht in beiden Ländern weiter zurück.