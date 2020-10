---------------------------------------------------------------------------

Equistone verkauft Group of Butchers an Parcom



München, 22. Oktober 2020 - Von Equistone Partners Europe beratene Fonds ("Equistone") verkaufen ihre Mehrheitsanteile an Group of Butchers, einem führenden Fleischspezialitätenhersteller mit Hauptsitz in Tilburg in den Niederlanden. Käufer ist die niederländische Beteiligungsgesellschaft Parcom Private Equity. Equistone hatte Group of Butchers Anfang 2017 erworben und die Wachstumsstrategie des Unternehmens seitdem unter anderem durch eine Reihe an strategischen Zukäufen unterstützt. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Group of Butchers wurde 1997 in Tilburg gegründet und hat sich in den Niederlanden zum Marktführer für hochwertige und handwerklich hergestellte Metzgereiprodukte mit Fokus auf Wurst- und Hackfleischspezialitäten entwickelt. Group of Butchers zeichnet sich durch hohe Qualitätsstandards, intelligentes Produktmarketing, kontinuierliche Innovation im Einkauf und in der Produktion sowie beim Erkennen neuer Trends wie American BBQ, Gourmet-Burger-Restaurants und Streetfood aus. Das breite Sortiment an hochwertigen Fleisch- und Wurstprodukten wird in den Niederlanden, Belgien und Deutschland primär von führenden Einzelhandelsketten vertrieben.

Equistone beteiligte sich Anfang 2017 mehrheitlich an Group of Butchers und hat das organische und strategische Wachstum des

Fleischspezialitätenherstellers seitdem durch mehrere gezielte Zukäufe und Markterweiterungen unterstützt. Im Jahr 2018 übernahm Group of Butchers die niederländischen Rauch- und Trockenwursthersteller Koetsier Vleeswaren und Keulen Vleeswaren sowie Gebroeders Snijders Vleeswarenfabriek und VLL Vers Logistiek Limburg. Mit dieser Akquisition konnte Group of Butchers zusätzlich sein Service-Angebot im Bereich Schneiden und Verpacken von Fleischprodukten erweitern. Zudem gelang Ende 2018 der Einstieg in den deutschen Markt mit der Übernahme der Hartmann GmbH, einen führenden Hersteller von Hackfleischprodukten aus Warendorf in Nordrhein-Westfalen und der Gmyrek-Gruppe, einem traditionsreichen Fleisch- und Wurstwarenhersteller aus dem niedersächsischen Gifhorn. Im Juli 2019 kam zudem noch Schouten Vleeswaren, ein BBQ- und Grillwarenspezialist für den niederländischen Markt hinzu. Heute beschäftigt Group of Butchers insgesamt 900 Mitarbeiter an 12 Produktionsstätten und zwei Distributionszentren und erwartet für das Jahr 2020 einen Umsatz von etwa 280 Mio. Euro.