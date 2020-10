Veristat kündigt globales Exzellenzzentrum für Zell- und Gentherapie an

Zell- und Gentherapien stellen die nächste große Welle der therapeutischen Innovation dar und haben weltweit zur Entwicklung viel versprechender Therapien geführt.

Veristat, ein wissenschaftlich orientiertes und globales Auftragsforschungsinstitut, gab heute die Eröffnung seines globalen Cell and Gene Therapy Center of Excellence (COE) bekannt. Das COE besteht aus einem multidisziplinären Team wissenschaftlicher Experten, die mit der Strategie und Ausführung in diesem komplexen klinischen Entwicklungspfad vertraut sind. Dank seiner Erfahrung in der Unterstützung dieser einzigartigen Programme in Amerika und Europa ist Veristat in der Lage, effektive Beratungs- und taktische Dienstleistungen zu erbringen und auf diese Weise die schwierigen Entscheidungen zu unterstützen, die erforderlich sind, um eine Zell- und Gentherapie zur Marktreife zu bringen. Das globale COE soll die aus der Begleitung zahlreicher Zell- und Gentherapieprogramme für Kunden, darunter die erste in Europa zugelassene Gentherapie, gewonnenen Erkenntnisse nutzen und als Motor für Sponsoren sowie als Schnittstelle zum Austausch von Erkenntnissen, erfolgreichen Strategien und bewährten Verfahren dienen.

„Wir wissen, wie viel bei Zell- und Gentherapieprogrammen auf dem Spiel steht“, erklärte Alecia Barbee, Executive Vice President, Operations von Veristat. „Und wir wissen, dass bezüglich der Therapien, Studien oder regulatorischen Prozesse in diesem spezialisierten Bereich nichts standardisiert ist. Veristat hat mehr als 100 Zell- und Gentherapieprojekte über den gesamten Lebenszyklus der klinischen Entwicklung hinweg erfolgreich unterstützt, und mit der Eröffnung unseres Exzellenzzentrums formalisieren wir unsere Prozesse, um Sponsoren auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, diese fortschrittlichen Therapien schnell auf den Markt zu bringen.“

Jede Zell- oder Gentherapie ist einzigartig und häufig mit einem komplizierten behördlichen Zulassungsverfahren sowie einzigartigen therapeutischen Herausforderungen verbunden. Selbst das beste Therapeutikum erreicht möglicherweise nicht die Patienten, die es benötigen, wenn Design und Durchführung der Studie nicht optimal sind. Veristat bietet maßgeschneiderte Lösungen über den gesamten klinischen Entwicklungspfad, um diesen Herausforderungen zu begegnen, darunter: