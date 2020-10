Walcott kündigt Änderungen im Management sowie Gewährung von Aktienoptionen an

Vancouver, British Columbia--(22. Oktober 2020) - Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL, FWB: WR2, OTC: WALRF ) (das „Unternehmen“ oder „Walcott“) freut sich, Änderungen in der Geschäftsführung bekannt zu geben. Herr David Thornley-Hall wurde zum Chief Executive Officer und Director des Unternehmens ernannt. David ist eine erfahrene Führungskraft mit einem Hintergrund in Management, Finanzen und Unternehmensentwicklung bei börsennotierten Unternehmen im Rohstoffsektor. Zuletzt war David Mitglied des gehobenen Managements und Mitleiter des kommerziellen Teams eines Kali-Erschließungsunternehmens mit Sitz in Kanada. In dieser Funktion war er an der Aushandlung einer Gesamtinvestition von mehr als 100 Millionen Dollar beteiligt. Er war leitendes Mitglied der Managementteams von Explorationsunternehmen mit Projekten in Kanada, den USA, Mexiko und Peru. Vor seiner Tätigkeit im Rohstoffsektor arbeitete er an der Bay Street (Anm: kanadisches Pendant zur amerikanischen Wall Street) im Handel mit festverzinslichen Anlagen und war Geschäftsführer der UK-Niederlassung eines Inter-Dealer-Brokerhauses für Obligationsanleihen (in kanadischen Dollar). David ersetzt Marshall Farris im Board of Directors und als CEO. Das Unternehmen dankt Herrn Farris für seine bedeutenden Beiträge zur Gründung und dem Wachstum des Unternehmens.