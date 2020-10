Die Deutsche Lichtmiete AG ist der Pionier und Marktführer im europäischen LaaS-Markt (Light as a Service). Das innovative Geschäftsmodell trifft den aktuellen Zeitgeist und hilft Unternehmen, laufende Kosten zu sparen und die CO2-Bilanz zu verbessern, ohne dabei hohe Investitionen zu tätigen. Dies spiegelt sich in hohen Wachstumsraten wider, welche vom Konzern profitabel gestaltet werden. In Verbindung mit den Renditen von über 5% seien die Deutsche Lichtmiete-Anleihen weiterhin „attraktiv“, so die KFM-Experten.

4 Sterne für innovatives LED-Mietkonzept – in einem aktuellen Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2018/23 (WKN A2NB9P) sowie die Anleihe 2019/25 (WKN A2TSCP) der Deutsche Lichtmiete AG jeweils weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Deutsche Lichtmiete-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im November 2018 emittierte besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe (WKN A2NB9P) der Deutschen Lichtmiete AG mit Laufzeit bis 01.12.2023 ist mit einem Zinskupon in Höhe 5,75% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 01.06. und 01.12.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission wurden 30 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die Anleihe wird u.a. an den Börsen Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf gehandelt.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin jeweils zum Ende eines Zinslaufs, erstmals zum 30.11.2021, zu jeweils 103% des Nennwerts vorgesehen.

Deutsche Lichtmiete-Anleihe 2019/25

ANLEIHE CHECK: Die im September 2019 emittierte besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe (WKN A2TSCP) der Deutsche Lichtmiete AG ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinszahlung jährlich am 01.09.) ausgestattet und hat eine Laufzeit 01.09.2019 bis zum 01.09.2025. Das Volumen der Emission beträgt 50 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro. Die Anleihe wird u.a. an den Börsen Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf gehandelt.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen. Die Anleihegläubiger werden durch die Sicherungsübereignung von LED-Industrieprodukten abgesichert.

Vermietung von energieeffizienten Lichtquellen (LED)

Die Deutsche Lichtmiete AG mit Sitz in Oldenburg bietet ihren Kunden energieeffiziente LED-Beleuchtung zur Miete an. Seit dem Jahr 2008 verfolgt das Unternehmen diese Geschäftsidee und ist mit heute über 450 nachweisbaren Energieeffizienz-Projekten der größte europäische Industriedienstleister im Beleuchtungssektor LaaS (Light as a Service). Die Deutsche Lichtmiete AG setzt hierbei auf hochwertige LED-Industrieprodukte aus eigener Produktion und von namhaften Kooperationspartnern. Durch den Einsatz von energiesparenden LED-Beleuchtungskörpern können die direkten Stromkosten um bis zu 70% gesenkt werden. Je nach individuellem Energiemix hat dies auch hohe positive Effekte auf die CO2-Bilanz eines Unternehmens. Inklusive der Mietkosten für die neuen LED-Beleuchtungsanlagen ergibt sich auf Kundenseite oftmals eine Gesamtersparnis von bis zu 35%.