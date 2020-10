LimaCorporate beruft Petra Rumpf in den Aufsichtsrat

Petra Rumpf bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung an strategischer Führungsarbeit mit und kennt die Aufgabenstellungen des Gesundheitswesens und der Digitalisierung im Gesundheitswesen bestens. Petra verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und Führung weltweiter Unternehmen, in der Definition und Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle, in der Leitung von M&A-Aktivitäten und in der Förderung von organischem Wachstum.

Sie war bereits Vorstandsmitglied in mehreren Börsenunternehmen und hat den geschäftlichen Wandel in den Sektoren Medizintechnik, Biowissenschaften, Fertigung, Hochtechnologie und Software vorangetrieben.

Seit 2018 bekleidet Petra die Position des Global Executive Vice President für den Bereich Dental Service Organizations beim Straumann-Konzern, dem weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Zahnimplantaten. In dieser Position beschleunigte sie das Wachstum und die digitale Transformation von führenden Zahnersatzunternehmen in aller Welt.

Zuvor war Petra Global Head of Instradent & Strategic Alliances. Im Rahmen dieser Tätigkeit war sie verantwortlich für die Einrichtung eines globalen Omnichannel-Vertriebsmodells sowie für den Aufbau neuer digitaler Partnerschaften.

Von 2007 bis 2015 bekleidete Petra verschiedene Positionen beim schweizerischen Zahnersatzhersteller Nobel Biocare AG, darunter Global Head of Corporate Development und die Leitung für Spezialkanäle. Bei Nobel Biocare leitete Petra eine Umwandlung des Geschäftsportfolios, baute den globalen E-Commerce-Kanal auf und führte eine Reihe von Übernahmen durch, die Nobel Biocare zum Marktführer für digitale Behandlungsplanung machten.

Von 1991 bis 2007 war Petra in verschiedenen Rollen für Capgemini tätig, darunter Global Head of M&A und Vice President of Strategy & Transformation.

„Ich freue mich, dass wir Petra für unseren Aufsichtsrat gewinnen konnten. Dank ihres tiefgreifenden Verständnisses von digitalen Transformationsprozessen wird LimaCorporate seine patientenorientierten Behandlungsangebote durch innovative Lösungen weiterentwickeln können. Dabei möchten wir uns besonders auf Software- und Sensoranwendungen in der Orthopädie konzentrieren", kommentiert der Aufsichtsratsvorsitzende Michel Orsinger.

„Petra wird bei LimaCorporate und im Aufsichtsrat neue Ideen, Anregungen und hilfreiche Empfehlungen einbringen. Mit ihrem Fachwissen werden wir das Wachstum unseres Unternehmens in aller Welt vorantreiben und LimaCorporate zum führenden Anbieter digitaler Lösungen und zum zuverlässigsten Partner für Innovation der Branche machen", blickt Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate, voraus.

Über LimaCorporate

LimaCorporate ist ein weltweit tätiger Hersteller von medizinischen Geräten. Das Unternehmen liefert Lösungen für die rekonstruktive und kundenspezifische Orthopädie, mit denen Chirurgen die Lebensqualität ihrer Patienten verbessern können. LimaCorporate hat seinen Hauptsitz in Italien und hat sich das Ziel gesetzt, innovative Produkte und Verfahrensweisen zu entwickeln, mit denen Chirurgen die ideale Lösung für jeden einzelnen Patienten auswählen können. Zu den Produkten von LimaCorporate gehören Lösungen für umfassende Gelenkrevisionen, Primärimplantate und vollständige Extremitäten einschließlich Fixierung.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: limacorporate.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg