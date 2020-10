Comgest lädt zur (Webinar-)Weltreise

Ihre Reise führt Sie durch die Highlights der globalen Aktienmärkte (Comgest Growth World / Monde), auf die Spur zu Europas Qualitätswachstum (Comgest Growth Europe, Comgest Growth Europe Opportunities & Comgest Growth Europe Smaller Companies) in Richtung Osten, zur Vielfalt der Möglichkeiten in Asien (Comgest Growth Asia ex Japan). Weiter geht es mit Kurs auf wachsende Märkte (Comgest Growth China & Comgest Growth Emerging Markets), durch die Gewässer der globalen Schwellenländer (Magellan) hin zum Land der aufgehenden Sonne (Comgest Growth Japan).

Die Webinare dauern jeweils etwa 45 Minuten.

Die Telefonkosten werden selbstverständlich übernommen.