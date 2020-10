JPMORGAN belässt Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach einem Bericht über Verkaufspläne für die US-Tochter Reebok auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Unter dem Strich wäre ein solcher Schritt positiv für den deutschen Sportartikelhersteller, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marke Reebok habe aber einiges an Strahlkraft eingebüßt, so dass es schwierig für Adidas werden dürfte, einen Verkaufspreis mit einem ähnlichen Bewertungsniveau wie bei der Übernahme 2005 zu erzielen. Mit einem Reebok-Verkauf könnte sich der Dax-Konzern aber vollständig auf die Marke Adidas konzentrieren./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 13:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 13:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. adidas Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de