„Vorbereitung auf den finalen Crash“

Die Corona-Krise – vor allem der fast weltweite „Lockdown“ – hat ­schwerste Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Wir haben gesehen, mit welch ­atemberauender Geschwindigkeit sich das wirtschaftliche Umfeld verändern bzw. verändert werden kann. Durch den Lockdown kam die ­Wirtschaft in vielen Ländern ­phasenweise beinahe vollständig zum Erliegen. Das hat Millionen von Familien die finanzielle Lebensgrundlage zerrüttet: In den USA haben wir über 50 Millionen Arbeitslose gemessen, in Deutschland …