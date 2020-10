Umwelt, Ressourcen und der Markt

Im achten Jahr in Folge lud das Ludwig von Mises Institut Deutschland im ­Oktober zur Jahreskonferenz nach München ein. Es war ein echter Glücksfall, dass sie im Dschungel ständig veränderter Anti-­Corona-Maßnahmen überhaupt als Prä­senz­veranstaltung stattfinden konnte. ­Eine wichtige Veranstaltung, denn die ­Angriffe auf die freiheitliche Gesellschaft werden immer aggressiver, wie Institutspräsident Prof. Dr. Thorsten Polleit in seiner Eröffnungsrede warnte. In München ging es dies­mal …