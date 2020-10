--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 4

UnternehmenWien - 22. Oktober 2020* Wienerberger ist neue europäische Nummer 1 für Elektrorohre* Gezielte Übernahmen und Zukunftsinvestitionen als wichtigste Wachstumstreiber* "Preflex-Spider" - Wienerbergers erste vorgefertigte Elektrolösung erfolgreicheingeführtDie Wienerberger Gruppe ist durch wertschaffende Zukäufe in den letzten Jahrenund Produktinnovationen zur neuen europäischen Nummer 1 auf dem Markt fürElektrorohre aufgestiegen. Drei Jahre nach der Übernahme der belgischen Preflex-Gruppe im Jahr 2017 und des Herstellers von Elektrozubehör Reddy 2019 hatWienerberger damit einen weiteren erfolgreichen Schritt in der Entwicklung zumführenden Anbieter für intelligente Systemlösungen im Rohrbereich vollzogen.Investitionen in die ZukunftWienerberger hat in den letzten drei Jahren die Produktionskapazität fürvorverkabelte Rohre automatisiert und um mehr als 50 % erweitert. Damit schufWienerberger die Voraussetzung, um von der steigenden Nachfrage in west- undnordeuropäischen Märkten zu profitieren und rückte gleichzeitig noch näher andie Kunden."Wer groß sein will, muss groß denken", erklärt Heimo Scheuch,Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. "Wir hatten in den nordischen Märkteneinen zunehmenden Trend zu vorverkabelten Lösungen beobachtet und gleichzeitiggesehen, wie die Niederlande auf diese damals noch neue Lösung reagierte. Unswar klar, dass wir mit einer Kombination unserer Angebote neue Märkteerschließen könnten und haben sofort begonnen, uns auf steigende Nachfrage undvermehrtes Wachstum vorzubereiten."Übernahmen tragen bereits FrüchteDie jüngsten Übernahmen stellten einen klaren Schritt in der Umsetzung derWienerberger-Strategie dar, die darauf abzielt, den Wertanteil im Haus zusteigern und durch höher-margige Lösungen die Profitabilität zu verbessern.Durch die verstärkte Nähe zu den Kunden und einem vervollständigten Portfoliosetzt Wienerberger in der Business Unit Wienerberger Piping Solutions dennächsten organischen Wachstumsschritt. Das Unternehmen hat sich nicht nur alsAnbieter positioniert, bei dem der Kunde alles aus einer Hand bekommt, sondernauch die Führung in dem neu etablierten Segment für vorgefertigteElektrolösungen übernommen.Weltneuheit Preflex SpiderDie Zusammenarbeit hochspezialisierter Produktionszentren hat zur bahnbrechendenEntwicklung einer Marktneuheit geführt: einer vorgefertigten Lösung mit der