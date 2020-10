Schwechat (ots) - Die gemeinsam von der BITMARCK-Unternehmensgruppe sowie dem

Die gemeinsam von der BITMARCK-Unternehmensgruppe sowie dem Softwarehaus RISE

entwickelte elektronische Patientenakte (ePA) hat einen weiteren Meilenstein

erreicht: In einer von der gematik geschaffenen Referenzumgebung gelang es

erstmals, medizinische Dokumente von Leistungserbringern bis zur mobilen

Applikation des Versicherten (sprich: an die ePA) zu übermitteln. Auf diese

Weise wurden sowohl die Praxistauglichkeit der gemeinsamen entwickelten ePA als

auch die Ende-zu-Ende-Interoperabilität erfolgreich nachgewiesen. Zum Einsatz

kam hierbei der von RISE entwickelte Konnektor. Bei der Konzeption der Tests

unterstützte DAMPSOFT, ein marktführender Hersteller für zahnärztliche

Praxisverwaltungssysteme.





Auch PKVen könnten die ePA einsetzen - weitere hoch integrative Lösung inPlanungAndreas Strausfeld, Vorsitzender der BITMARCK-Geschäftsführung: "Dererfolgreiche Test zeigt, dass unsere ePA bereit ist für die Überführung in denproduktiven Betrieb. Das ist eine gute Nachricht für unsere Kunden, denen wirzum 1. Januar 2021 ein fertiges, gematik-zugelassenes Produkt bereitstellenwollen - es ist auch ein wegweisender Schritt für die digitale Versorgung derPatienten und Versicherten in Deutschland. Die Technologie, auf der die ePAbasiert, ist dabei so angelegt, dass künftig auch private Krankenversicherungensich dafür entscheiden können, unsere ePA einzusetzen. Wir dürfen vor diesemHintergrund aber nicht vergessen: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hatneben der ePA noch weitere Facetten - ich denke an dieser Stelle an die eAU,KIM, DiGA, Gesundheitsapps, das Frontend des Versicherten (FdV), Fitness Trackerund vieles mehr. Unter dem Arbeitstitel "Gesundheitscockpit (GeCo)" arbeiten wirbei BITMARCK daher aktuell an einer hoch integrativen Lösung, die die Klammer umall diese Anwendungen bildet - und zeigt, wie Digitalisierung imGesundheitswesen aus Sicht der Versicherten, auch im Zusammenhang mit der ePA,gestaltet werden kann.""Lösungen wie die schrittweise Evolution der ePA werden die Versorgung derVersicherten in den kommenden Jahren signifikant verbessern"Der Sprecher der RISE-Geschäftsführung, Prof. Thomas Grechenig, ergänzt: "DieePA ist ein hochsicherer digitaler Tresor für die wichtigsten Daten derVersicherten. Um den Nutzern hier ein höchstmögliches sicheres und performantesProdukt zugleich zu bieten, kommen zahlreiche Komponenten zum Einsatz, die wirim Umfeld der Telematik-Infrastruktur (TI) entwickelt haben - zum Beispiel der