Weiterstadt (ots) - - Typisch SCOUT: robuste Beplankung, Offroad-Flair und 15 mm

erhöhte Bodenfreiheit



- Stärkster Seriendiesel in der Geschichte des OCTAVIA debütiert im SCOUT



- 2,0 TDI EVO 147 kW (200 PS) mit Allrad oder 1,5 TSI 110 kW (150 PS) mit

Frontantrieb





- OCTAVIA SCOUT startet mit 1,5 TSI 110 kW (150 PS) ab 31.739 EuroDer neue OCTAVIA SCOUT kann ab sofort geordert werden. Kunden haben zumBestellstart die Wahl zwischen einem 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSI* und einem2,0 TDI der neuen EVO-Generation mit 147 kW (200 PS)*. Damit feiert der stärkste Diesel in der OCTAVIA-Geschichte sein Debüt in der Abenteurer-Variante desBestsellers. Den Benziner kombiniert SKODA mit Frontantrieb, ebenfalls einePremiere für ein SCOUT-Modell des Herstellers. Der Diesel setzt aufAllradantrieb. In Kombination mit dem TSI-Aggregat beginnen die Preise für denausschließlich als Kombi erhältlichen OCTAVIA SCOUT inklusive 16 ProzentMehrwertsteuer bei 31.739 Euro.Mit der SCOUT-Version erweitert SKODA die vierte Generation der OCTAVIA-Familieum einen multifunktionalen Lifestyle-Kombi mit markanten Designmerkmalen und 15Millimeter mehr Bodenfreiheit. Den beliebten Offroad-Look erzeugen spezifischeStoßfänger an Front und Heck, jeweils mit einem Unterfahrschutz inAluminiumausführung, sowie zusätzliche schwarze Kunststoffverkleidungen anRadhäusern, Seitenschwellern und den unteren Türbereichen. Weitere Akzentesetzen die 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen Braga. Silberne Details an Front-und Heckdiffusor, Dachreling sowie Fensterrahmen und Außenspiegelgehäuseunterstreichen den attraktiven Auftritt.Der OCTAVIA SCOUT verfügt über zahlreiche hochwertige Ausstattungs-Features.Dazu gehören zum Beispiel Matrix-LED-Scheinwerfer mit adaptivenFrontscheinwerfern, die Zwei-Zonen-Climatronic, das schlüssellose Zugangs- undStart-Stopp-System KESSY sowie Parksensoren vorn und hinten. Die Heckleuchtengestaltet SKODA in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern. Ebenso an Bord:beheizbare Vordersitze, LED-Ambientebeleuchtung und ein beheizbaresMultifunktionslenkrad - bei der 4x4-Version besitzt dieses zusätzlichSchaltwippen für das Direktschaltgetriebe. Die serienmäßige Fahrprofilauswahlweist bei der Dieselvariante zusätzlich einen Offroad-Modus auf.Im Innenraum sorgt das überarbeitete Interieurkonzept des SKODA OCTAVIA für einneues Raumgefühl und eine verbesserte, einfache Bedienbarkeit. Highlight der neukonzipierten Instrumententafel ist das zehn Zoll große, freistehendeZentraldisplay. Chromelemente zieren Mittelkonsole sowie die neuen